Délelőtt közepére Dánia tizenkét rendőrkörzetéből tízben jelentettek hasonló incidenseket. A koppenhágai rendőrség kijelentette, hogy jelenlegi értékelésük alapján a fenyegetések alaptalanok. Azt, hogy mindkét országban ugyanazok az elkövetők állnak-e az üzenetek mögött, még vizsgálják.

A szász oktatási minisztérium szerint a fenyegető e-maileket többek között egy dán és egy indiai e-mail címről küldték nagy terjesztési listákra. Ez azonban nem fedi fel a feladók tényleges tartózkodási helyét.

A nyomozók azt vizsgálják, hogy az úgynevezett swatting esetéről van-e szó. A swatting súlyos bűncselekmények vagy vészhelyzetek színlelését jelenti a rendőrségi műveletek elindítása és a közintézmények megbénítása érdekében.

A Rajna-vidék-Pfalz tartományi bűnügyi rendőrség bejelentette, hogy elemezték a beérkezett fenyegető leveleket. Bár nincs konkrét bizonyíték arra, hogy tényleges robbanószerkezeteket helyeztek volna el, de minden egyes incidenst külön vizsgálnak. A rendőrség bűncselekmény elkövetésével való fenyegetés miatt nyomoz. Továbbra sem világos, hogy egyetlen elkövető vagy szervezett csoport küldte-e az üzeneteket.

Korábban Olaszországban, Írországban és az Egyesül Királyságban is voltak fenyegetések

Olaszországban november közepén mintegy hatezer olasz iskolát ért fenyegetés, és közülük legalább háromszáz iskolát azonnal ki is ürítettek a hatóságok – számolt be róla lapunk is.

A hatóságok és az olasz sajtó által ismertetett üzenetet egy bizonyos „Mikhail Andropov, a Miszoginisztáni Vilájet vezetője” néven írták alá. A levél szövegében a feladó azt állította, hogy az épületekben egy műanyag zacskóba rejtett, távirányítással működésbe hozható, nagy erejű robbanószerkezetet helyezett el.

A fenyegetés emellett az olasz lakosság elleni népirtással, valamint azzal is riogatott, hogy Giorgia Meloni miniszterelnök autójának motorterébe is bombát raktak.

A Euronews páneurópai hírcsatorna arra is emlékeztet, hogy hasonló fenyegetésekről számoltak be november 11-én az Egyesült Királyság és Írország iskoláiban is.