Atomfegyvert lőhet ki az űrbe Moszkva: aggódnak a nyugati hatalmak
Oroszország nukleáris fegyvert telepíthet az űrbe, állítja a német hírszerzés. Moszkva szerint szó sincs hasonló tervről, a szenzációsnak ható hírt egyszerű propagandának nevezte. Az amerikaiak korábban már hírt adtak egy ilyen jellegű orosz tervről, ugyanakkor mindkét állam igencsak rossz viszonyban van Oroszországgal.
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