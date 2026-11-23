Borítókép: Tordai Bence (Fotó: Kurucz Árpád)
Bukott politikusként már a közvélemény-kutatásra is kalapozik Tordai Bence
Miután a választók már nem adtak neki politikai felhatalmazást, Tordai Bence most a közösségi finanszírozásban látja a visszatérés lehetőségét. A volt országgyűlési képviselő ugyanis arra kéri követőit, hogy dobják össze egy Paks II.-ről szóló közvélemény-kutatás árát. Kérdés, hogy a magyarokat valóban ennyire érdekli-e Tordai legújabb politikai akciója, vagy inkább maga a politikus szeretné ismét felhívni magára a figyelmet.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en