Sokkoló vallomással állt elő a Cigánykirály a tíz éve várt csúcsmeccs előtt
Tyson Fury és Anthony Joshua december 11-én csap össze Cardiffban. A tíz éve várt brit profibokszcsatát a Netflix közvetíti, s hangolódásként e hét pénteken hozza nyilvánosságra a Furyról készült dokumentumfilmet. Az alkotásból néhány részlet már nyilvánosságra került, az egyikben a Cigánykirály becenéven is ismert Fury arról vall, hogy 2016-ban, nem sokkal Vlagyimir Klicsko legyőzése után skizofréniával diagnosztizálták.
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