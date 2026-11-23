A botrány egyik legismertebb érintettje Lezsák Sándor volt, akinek neve szintén tévesen került fel a listára. A levéltár később elismerte a hibát, Cseh Gergő Bendegúz pedig bocsánatot kért az érintettektől, és felajánlotta lemondását. Az ügyben mások mellett korábban Benkő Péter színművész neve is előkerült. A művész szintén cáfolta, hogy ügynöki tevékenységet végzett volna, és bírálta az adatbázis közzétételének körülményeit.