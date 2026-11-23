A botrány egyik legismertebb érintettje Lezsák Sándor volt, akinek neve szintén tévesen került fel a listára. A levéltár később elismerte a hibát, Cseh Gergő Bendegúz pedig bocsánatot kért az érintettektől, és felajánlotta lemondását. Az ügyben mások mellett korábban Benkő Péter színművész neve is előkerült. A művész szintén cáfolta, hogy ügynöki tevékenységet végzett volna, és bírálta az adatbázis közzétételének körülményeit.
„Örökre besározták a nevemet” – újabb súlyos hiba a tiszás ügynökbotrányban
Újabb emberi sorsot tett tönkre az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát kísérő adatkezelési hiba. Balajthy József nyugalmazott református lelkész neve annak ellenére került fel a hálózati személyek listájára, hogy állítása szerint soha nem működött együtt a kommunista állambiztonsággal, sőt visszautasította a beszervezési kísérleteket. A lelkész a Társaság a Szabadságjogokért segítségét kéri, mert úgy érzi, helyrehozhatatlan sérelem érte.
Borítókép: Balajthy József nyugalmazott református lelkész (Forrás: Facebook)
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