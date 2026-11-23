Fico megjegyezte, hogy Ukrajna nem fogja visszafizetni a korábban odaítélt 90 milliárd eurót, és a jövőben sem fog hiteleket visszafizetni.

Az igazság az, hogy ezek nem hitelek, hanem ajándékok

– mondta a miniszterelnök.

„Egyetlen érvet sem látok amellett, hogy miért kellene részt vennünk egy Ukrajnának nyújtott háborús kölcsönben” – jegyezte meg Fico.

Magyar Péter magyar miniszterelnök a Friedrich Merz német kancellárra tartott közös sajtótájékoztatóján sem adott érdemi választ a Merz levelével kapcsolatban felmerült kérdésekre, amelyben a kancellár követelte, hogy minden uniós tagállam kötelezően vegyen részt Ukrajna finanszírozásában. A magyar kormányfő vasárnap a közösségi oldalán még nem foglalkozott a V4-es csúcstalálkozóval, a Városligetben korcsolyázott.