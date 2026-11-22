Egy újabb kommentelő arra hívta fel a figyelmet, hogy mire az utolsó részletet is megkapják 2030-ban, addigra az összeg semmit sem fog érni.

A 14. havi nyugdíj második hete a legtöbb nyugdíjasnak magasabb összeget jelentene, mint a kártyán érkező aprópénz – vélte egy hozzászóló. Szerinte tehát a legtöbb időskorú nem nyer semmit, hanem egyenesen veszít, mivel a kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését elvetette. Tamás arra emlékeztetett, hogy nem ez az első ígéret, amit a nyugdíjasokkal kapcsolatban megszeg a kormány, a zöldség és a gyümölcs áfakulcsát sem csökkentették öt százalékra.

Egy kommentelő szerint 25 ezer forint jár egy évre (2027-ben annak, akinek a nyugdíja meghaladja a 250 ezer forintot), ami havi szinten körülbelül kétezer forintot jelent.

Hoppá, nagykanállal eszünk mostantól

– írta cinikusan.

Zsuzsanna arra volt kíváncsi, hogy akkor tényleg nem lesz-e nyugdíjreform a következő négy évben? Szerinte ezek szerint minden marad változatlan, a bérek emelkednek 10-15-20 százalékkal, a nyugdíjak pedig az inflációnak megfelelően 3-4 százalékkal.

Más parasztvakításnak nevezte az intézkedést, mert pont arra nem lehet felhasználni a támogatást, ami fontos lenne, gyógyszerre és élelmiszerre. Lehet belőle viszont színházjegyet venni, de sok vidéki ember úgy éli a mindennapjait, hogy el sem hagyja az általa lakott település határait, nekik ez nem segítség.

Egy kommentelő az intézkedés igazságosságát is megkérdőjelezte. Szerinte az lenne az igazságos, ha minden nyugdíjas egyforma mértékű emelést kapna és csak a kisnyugdíjasok kapnának magasabb értékű SZÉP-kártyát, amelyet hideg-meleg élelmiszerre, ruházati cikkekre és szolgáltatásokra egyaránt igénybe lehetne venni.

Azt más is felvetette, hogy élelmiszerre és gyógyszerre nem lehet költeni majd a kártyán lévő összegből. Többen felvetették egyébként azt is, hogy mivel a kártya legyártása pénzbe kerül, egyszerűbb lenne utalni a jogosultaknak a támogatást, így még spórolni is lehetne.