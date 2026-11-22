Vészhelyzetre készítené fel az EU a lakosokat, de sokaknak egyáltalán nincs pénze az ajánlásokat betartani
Hiába az EU-s ajánlások, sokan nem tehetnek eleget azoknak – a pénz miatt. Egy teljesen felszerelt vészhelyzeti készlet akár több mint 300 euróba (kb. 110 ezer forint) is kerülhet.
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