A javaslat ugyanakkor tiltakozást váltott ki a lakosok körében, akik szerint nem konzultáltak velük megfelelően egy olyan fejlesztésről, amely jelentős hatással lehet kis közösségükre.
Újabb falu döntött úgy, inkább kilépne az Egyesült Királyságból, minthogy migránstábort létesítsenek náluk
Majdnem ezer bevándorlót szállásolnának el a faluban, ahol szimbolikus népszavazást tartottak. Piddington után most a Barnham lakói mondtak nemet a migránsokra.
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