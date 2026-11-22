Változtatásokat javasolnak a katában a kreatív ipar szereplői
Módosító javaslatokat dolgozott ki a Magyar Forgatókönyvírók és Filmdramaturgok Egyesülete a kata új szabályainak tervezetéhez. A szervezet szerint az egyetlen megrendelőtől származó bevétel tervezett, adóévenkénti 50 százalékos korlátozása aránytalanul hátrányosan érintheti a kultúra területén és a kreatív iparban dolgozó szabadúszókat.
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