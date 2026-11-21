Viperával akarta megverni Bede Zsoltot, most 800 ezer forint sérelemdíjat fizetett a Tisza-szimpatizáns
800 ezer forint sérelemdíjat fizetett és közleményben kért elnézést a viperával való megveréssel világhálós üzenetekben fenyegetőző tiszás Bede Zsolttól – adta hírül Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd. Bedét egy Tisza-szimpatizáns még két éve fenyegette azzal, hogy viperával veri meg.
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