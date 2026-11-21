A kutatók az október 23-i események bemutatásakor jelentős különbségeket találtak az egyes televíziók szerkesztési gyakorlatában. Miközben a HírTV és az RTL Klub már korábban beszámolt a gumilövedékek alkalmazásáról,

az M1 adásában ez a konkrét információ csak este, körülbelül 22 óra 45 perckor jelent meg. Ráadásul akkor is inkább bizonytalan értesülésként, találgatásként kezelték.

Az elemzés szerint az M1 a rendőrség tevékenységét is jóval visszafogottabban mutatta be, mint a HírTV. Utóbbi közvetítéseiben már a kora délutáni óráktól hangsúlyos téma volt a rendőri fellépés jogszerűsége és erőszakossága, valamint a sérült tüntetők helyzete. A HírTV rendszeresen visszatérő felvételekkel és tudósításokkal számolt be a sérülésekről.

Ezzel szemben az M1 közvetítéseiben a sérült civilek képi bemutatása jóval kisebb szerepet kapott. A tanulmány megállapítása szerint a közszolgálati televízió képein lényegében alig lehetett sérültekről készült felvételeket látni, és az sem volt jellemző, hogy a sokkoló képsorokat többször bemutatták volna.