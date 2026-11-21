Így tudósított az általa vezetett szerkesztőség a 2006-os rendőrterrorról
A Kert Attila által vezetett szerkesztőség 2006. október 23-án a többi televíziós csatornához képest jóval később számolt be a gumilövedékek használatáról, és a sérült civilek bemutatása is kisebb hangsúlyt kapott az M1 akkori műsoraiban. Egy korabeli, a Gönczöl-bizottság számára készült médiaelemzés részletesen dokumentálta a különbségeket.
Médiakutató 2007-es őszi számában jelent meg Ságvári Bence, Pillók Péter és Galácz Anna Az erőszak képei a magyar médiában című tanulmánya. A Gönczöl-bizottság felkérésére készült médiaelemzés szerkesztett változata az M1, a HírTV, az RTL Klub és a TV2 2006. szeptemberi és októberi tudósításait vizsgálta.