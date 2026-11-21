Tizenegy éves lányt ítélt el a bíróság: brutálisan megkínzott egy ötéves kislányt, szexuális erőszak és gyilkossági kísérlet is szerepel a bűnlajstromán
Megdöbbentő erőszak miatt ítéltek el egy kislányt az Egyesült Államokban, a vádak között gyilkossági kísérlet, nemi erőszak és súlyos testi sértés is szerepelt. A tizenegy éves lány tettestársával, egy tízéves fiúval szinte megskalpolta áldozatát, egy ötéves kislányt.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Csak a dolgozókat nem értesítették: botrány az Európai Bizottságnál a kibertámadás után
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en