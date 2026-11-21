Zelenszkij gyilkosnak nevezte Putyint – így reagált Donald Trump szavaira, aki barátságról beszélt
Az orosz erők csütörtök éjszaka is nagyszabású támadáshullámot indítottak Ukrajna ellen. Legalább hét ember meghalt Kijevben, és megrongálódtak a Dnyipro folyón átívelő fontos hidak. Szombatra virradó éjjel pedig a Krivij Rih elleni orosz támadásban hatvan ember sérült meg. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gyilkosnak nevezte Vlagyimir Putyint, miután Donald Trump barátjának nevezte az orosz elnököt.
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