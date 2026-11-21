Zár alá vették Seszták Miklós vagyonát – Magyar Péter pedig még mindig nem ismerte be, hogy hazudott az elásott pénzről
Magyar Péter miniszterelnök posztolt arról, hogy kilencmilliárd forint értékben zár alá vették Seszták Miklós vagyonát. A hatóságok ezzel lényegében beismerték, nem a volt miniszteré a rejtélyes 6,5 milliárd forint. Magyar Péter viszont még mindig hallgat arról, miért nem mondott igazat az elásott készpénz eredetéről.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en