Az évadban még veretlen Győri Audi ETO KC szerdán az Alba Fehérvár vendégeként lejátszotta az utolsó mérkőzését december 30-ig, a következő bő egy hónapban ugyanis az Európa-bajnokság miatt félbeszakad a női klubidény. Van tehát némi idő tanakodni azon, hogy miként lehet átvészelni a válságot. Ha a Kisalföld információi valóban igazak, és Görbicz Anita tartja a szavát, akkor ahhoz, hogy a klub működjön, tényleg szükséges lehet az elnök távozása is.
Ha Görbicz Anita betartja a szavát, épp a távozása mentheti meg az ETO-t
A vezetőség távozása segítheti megoldáshoz a pénzügyi válságban lévő Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatát. A klubelnök, Görbicz Anita néhány napja kimondta, hogy neki a legfontosabb dolog az, hogy a klub működjön. A Kisalföld információi alapján ehhez szükséges lépés lehet Görbicz távozása.
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