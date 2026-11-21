Az évadban még veretlen Győri Audi ETO KC szerdán az Alba Fehérvár vendégeként lejátszotta az utolsó mérkőzését december 30-ig, a következő bő egy hónapban ugyanis az Európa-bajnokság miatt félbeszakad a női klubidény. Van tehát némi idő tanakodni azon, hogy miként lehet átvészelni a válságot. Ha a Kisalföld információi valóban igazak, és Görbicz Anita tartja a szavát, akkor ahhoz, hogy a klub működjön, tényleg szükséges lehet az elnök távozása is.