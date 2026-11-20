Az ügynökök már most menekítenék a csőd szélén álló Győr kézilabdázóit
Az Esbjerg után újabb dán klub, az Odense igazgatója beszélt arról, hogy milyen hatással lehet az európai női kézilabdázásra a Győri Audi ETO KC csődje. Kiderült az is, hogy a hangzatos szavak ellenére a játékosok egyáltalán nem akarnak Győrben maradni, mert az ügynökök már most azzal házalnak, hogy lehetőség szerint azonnal elpasszolják a legjobb kézilabdázókat. Tehát most. És nem 2027 nyarán. Itt tart most a Győri Audi ETO KC.
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