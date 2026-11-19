Parlament elé kerülhet a kérdés

Tényi István a közérdekű bejelentésében azt kéri, hogy az Országgyűlés illetékes bizottsága vizsgálja meg a nyilvános vagyonnyilatkozat és a privátbanki számlacsomag használata közötti összefüggéseket.

A beadvány szerint indokolt lenne tisztázni, hogy Magyar Péter milyen szerződéses feltételek alapján jogosult az OTP privátbanki szolgáltatására, illetve a banknál kezelt vagyona megfelel-e a vagyonnyilatkozatában szereplő adatoknak.

A bejelentő azt is kezdeményezte, hogy a bizottság szükség esetén kérjen magyarázatot a miniszterelnöktől, és amennyiben további hatósági vagy adóhatósági vizsgálat indokolt, továbbítsa az ügyet az illetékes szervekhez.

A kezdeményezés az Országgyűlésről szóló törvény vagyonnyilatkozati ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseire, valamint a közérdekű bejelentéseket szabályozó jogszabályra hivatkozik.

Magyar Péter korábban szigorú vagyonosodási vizsgálatokat sürgetett

A beadvány kitér a november 3-án elfogadott, a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló szabályozásra is. A Tűzfalcsoport ismertetése szerint az új rendelkezések alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vizsgálhatja a közéleti szereplők vagyoni helyzetének, életvitelének és bevallott jövedelmének összhangját.

Magyar Péter korábban maga is szorgalmazta a politikusok szigorú vagyonosodási vizsgálatát, és arról beszélt, hogy véget kell vetni annak a gyakorlatnak, amikor a közszereplők ellenőrzés nélkül tüntethetnek fel adatokat a vagyonnyilatkozataikban.