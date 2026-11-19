Kérdés persze, mikor esedékesek egyáltalán az ukrajnai béketárgyalások — egy év múlva ugyanis Lengyelországban parlamenti választásokat tartanak, ami kormányváltással is járhat.
Fent kell tartani a szankciós nyomást — Orbán Anita fideszes múltjáról is említést tett Radoslaw Sikorski előtt
Állítólag a Tusk-kormány képviseli majd az érdekeinket a béketárgyalásokon. De a protokollal biztos lesz egy kis probléma.
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Sikorski most Budapesten többek között azt mondta:
- Lengyelország lojálisan fogja az egész régiót képviselni a béketárgyalásokon. Nem engedhetjük meg, hogy Oroszország megosszon bennünket.
- Látjuk az Oroszország jelentette veszélyt Európa irányában. Fent kell tartani a szankciós nyomást. (Ezzel Orbán Anita is egyetértett, és utalt az ezen a héten elfogadott legújabb Moszkva-ellenes büntetőintézkedésekre.)
- Nincs jelenleg orosz szándék a háború lezárására.
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