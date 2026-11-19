Megállapodtak a jövő évi minimálbérről, a Tisza nem tartotta be a választási kampányban tett ígéretét
A minimálbér bruttó összege 7,5 százalékkal, 347 000 forintra, míg a garantált bérminimum 6,1 százalékkal, 396 000 forintra emelkedik jövőre. Ez messze nem akkora összeg, amit a Tisza Párt a választási kampányban ígért.
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