A 2018-as Szent István-expedíció vezetője, Miklós Tamás (középen balra) és két kutatótársa Fotó: NAUI Hungary

A Szent István roncsának mélységében a jelentős fényelnyelődés miatt már nincsenek természetes színek, csak kékes-szürkés derengés van. Ebben a vízmélységben még a nyári hónapok idején is, amikor a felszíni vízhőmérséklet +24 -26 Celsius fokos és kellemesen melegnek számít,

a roncsnál általában csak +11 fokos a víz.

Ezért a merüléseket kizárólag szárazruhában és vastag, jó hővédelmet biztosító aláöltözőben lehet végrehajtani, elkerülendő a hipothermiát, a vészes kihűlést.

A Szent István roncsába való behatolás rendkívül összetett, és roppant veszélyes művelet.

Egyrészt a tájékozódást megnehezíti, hogy a hajó a felépítményével lefelé és a gerincével, a hajófenékkel felfelé állva süllyedt el, így a belső helyiségekben az egykori padlózat számít a mennyezetnek, és megfordítva.

A Szent István roncsa átfordulva fekszik a tengeraljzaton Fotó: Pinterest

A nyíltkörös légzőkészülékekből kiáramló buborékok a felettük lévő erősen korrodált fémlemezeknek ütközve lepergetik az apró rozsdaszemeket, amik a vízben lebegve rövid idő alatt még a búvárlámpák erős fényében is nagyon lecsökkentik a láthatóságot.

A belső válaszfalak az elmúlt több mint egy évszázad alatt a sós víz, a medernek ütközés okozta sérülések, illetve a páncélozott törzs okozta hatalmas mechanikai nyomóerő miatt nagyon meggyengültek, ami miatt akár egy erősebb buborékoszlop ütközésétől is leszakadhatnak.

Technikai merüléshez használt légzőgáz-palackok Fotó: NAUI Hungary

A mozgást megnehezíti, hogy a technikai búvárok a hátukon viselt dupla palackokon kívül még – általában – további három úgynevezett stage -palackot is magukkal visznek, amelyek nélkül ekkor mélységből nem lehetne biztonságosan a felszínre emelkedni.

Merülés a Szent István roncsához Fotó: NAUI Hungary

Még a technikai búvárok is csak általában 20 perc hasznos fenékidőt tölthetnek el itt; a másfél órás merülési idő többi részét pedig a felemelkedés közben különböző mélységekben eltöltött dekompressziós megállók teszik ki.