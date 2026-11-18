Eddig ismeretlen vékony repedések furcsa és kiterjedt hálózatát fedezték fel

A kutatók a nagy felbontású felvételeken olyan furcsa és keskeny hasadékokat azonosítottak, amelyek közül némelyik mindössze néhány tíz centiméter széles, és helyenként több tíz kilométer hosszú rendszereket alkot a domborzati gerinceken.

Az Alba Mons régió lávafolyások nyomaival Fotó: JMARS/Arizona State University

A kutatócsoport külön is kihangsúlyozza, hogy ezeket a most felfedezett képződményeket korábban még nem azonosították a Mars felszínén. A kutatók szerint e hosszan elnyúló repedések hálózata összhangban áll a régió nagy léptékű tektonikai és vulkanikus mintázataival.

2004 -ben az Európai Űrügynökség Mars Express űrszondája olyan lávafolyásokat örökített meg a hatalmas marsi pajzsvulkán, az Olympus Mons oldalán, amelyek kora az elvégzett vizsgálatok szerint alig kétmillió év. A Mars Expres e fontos felfedezése óta tartják lehetségesnek a bolygókutatók, hogy a Marson ha nagyon kis mértékben, de még ma is folyhat vulkáni tevékenység.

A tudósok feltételezése szerint a HiRISE, a CaSSIS és a CTX kamerák felvételein azonosított nagyon keskeny de rendkívül hosszú törések egyfajta sajátos útvonalként szolgálhatnak a mélyben található magmás testekből feltörő hidrogén-klorid számára, és e folyamat során az anyag vélhetően a jégben gazdag örökfagyott talajjal is kölcsönhatásba lép.

Az ESA Mars Express űrszondája (művészi ábra) Fotó: ESA

Maga a folyamat azonban nem feltétlenül igényel jelentős hőnyomot,

és ez adhat magyarázatot arra is, hogy mindeddig miért nem vezettek eredményre az aktív vulkáni tevékenységre irányuló és a hőkibocsátáson alapuló kutatások.