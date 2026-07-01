Megdöbbentő jelenséget fedeztek fel egy nagy erejű vulkánkitörés után

A Hunga Tonga–Hunga Ha’apai kitörése ritka lehetőséget adott van Herpennek és kollégáinak,
hogy a műholdas megfigyelési adatok alapján teszteljék a metán mennyiségi változásainak számszerűsítésére való képességüket.
„Ha ezt láthatjuk egy vulkánban, akkor egy hipotetikus beavatkozás során is látnunk kell” – mondja Maarten van Herpen, akit a Science News tudományos hírportál idéz.
A vulkáni hamu és tengeri só meglepő reakciója
A metánmolekulák szétválasztásának egyik módszere a nagyon reaktív klóratomok felhasználása e folyamathoz. Van Herpen és kollégáinak korábbi kutatásai azt sugallták, hogy klóratomok keletkezhetnek amikor a Szaharából érkező vasban gazdag sivatagi por a sóban gazdag tengeri permettel keveredik – ami más formában tartalmazza a klórt –, az Atlanti-óceán felett.
A napfény kémiai reakciókat idéz elő a vas és a vízpermetben lévő tengeri só között, és a klórt egy nagyon reaktív atomos formában szabadítja fel.
A kutatócsoport már korábban is azt gyanította, hogy a vulkáni hamu hasonló reakciókat válthat ki, és a Hunga Tonga–Hunga Ha’apai 2022-es kitörése tökéletes környezetet teremtett e hipotézis tesztelésére.
A kutatók az Európai Űrügynökség Troposzférikus Megfigyelő Műszeréhez fordultak, egy olyan műholdas eszközhöz, ami globálisan figyeli a légszennyezést és az atmoszférába kerülő üvegházhatású gázokat. Mivel az óceán felett nehéz a metánt kimutatni a víz hasonló hullámhossza miatt, a csapat formaldehidet keresett a reaktív klór bizonyítékaként.
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