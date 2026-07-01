Megdöbbentő jelenséget fedeztek fel egy nagy erejű vulkánkitörés után

A formaldehidet direkt módon nem a vulkánkitörések bocsátják ki, hanem a metán bomlása során keletkezik ez a vegyület. A formaldehid több napig kimutatható maradt a vulkáni füstfelhőben annak ellenére, hogy általában órákon belül lebomlik,

ez pedig egyértelműen arra utalt, hogy folyamatos a termelődése a kitörés okozta kémiai reakciók során.

A vulkáni hamufelhő a kitörés utáni napon Fotó: Taaniela Kula / Tonga Geological Services

„Meglehetősen meglepő, hogy ilyen formaldehidszinteket figyeltek meg” – mondja Folkert Boersma, a hollandiai Wageningen Egyetem és Kutatóintézet légkörkutatója, aki nem vett részt a tanulmányban. „Ez valami olyasmire utal, amit eddig én magam sem tudtam” – fűzte hozzá a légkörkutató.

Napi kilencszáz tonna metánt semmisített meg a felszabadult aktív klór

A 2022-es kitörés szokatlanul kedvező feltételeket teremtett ehhez a kémiai reakcióhoz. A klór általában nem fő alkotóeleme a vulkánkitöréseknek, de ebben az esetben a robbanás 150 méterrel a tengerszint alatt történt, több mint százmillió tonna sós vizet juttatva a légkörbe.

A kutatók becslése szerint a klór által kiváltott reakciók a kitörés után naponta nagyjából 900 tonna metánt bontottak el.

A Hunga Tonga–Hunga Ha’apai szerkezeti felépítését szemléltető infografika Fotó: Professor Shane Cronin/Science Learning Hub

Ez csak szerény mennyiségnek tűnhet a robbanásos kitörés teljes, 300 000 tonnára becsült metánkibocsátásához képest, de az minden estre bebizonyosodott, hogy a reaktív klór alkalmas eszköz a metán megsemmisítéséhez.

Nem mindenki optimista azonban a légkörbe kerülő metán e módszeren alapuló eltávolításával, mint lehetséges módszerrel kapcsolatban.

Egyes kutatók úgy vélik, hogy noha a reaktív klór valóban hatékony eszköze lehet a metán lebontásának, de az e célból a légkörbe juttatott klór valószínűleg több kárt okozna, mint maga a metán.

A Hunga Tonga–Hunga Ha’apai krátertava Fotó: Cécile SABAU & Damien GROUILLE

„Szerintem nem lenne szabad klórt juttatni a sztratoszférába. Korábban már csináltunk hasonlót és nem hozott jót” - hangsúlyozza Pete Edwards, a Yorki Egyetem légkörkémikusa, a klórozott-fluorozott szénhidrogénekre utalva, azokra a klórozott vegyi anyagokra, amelyek a hűtőgépekből és a légkondicionáló berendezésekből, valamint az aeroszolos spray-kből szivárogtak a légkörbe, és ezek voltak felelősek a súlyos ózonréteg-csökkenésért továbbá az antarktiszi ózonlyuk kialakulásáért is.