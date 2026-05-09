Zöld-foki-szigetek: már Budapestről is elérhető egy újabb trópusi paradicsom

Türkizkék tenger és finom homokos partszakaszok várják az ide utazókat Fotó: Facebook

Érdemes megjegyezni, hogy jelenleg ez a leghosszabb olyan desztináció, amit magyar légitársaság teljesít.

Ha valaki kedvet kap a szigetek felfedezésére, hogyan foglalhat magának helyet a budapesti járatra?

A Smartwings úgynevezett charter-, de nem fapados légitársaság, vagyis mi nem árusítunk közvetlenül jegyeket a járatainkra, hanem különböző utazási irodák kötnek le helyeket a járatainkra, így ezeken az irodákon keresztül a turisták az utazás befizetésével a repülőjegyet is megvásárolják.

Milyen komfortra számíthatnak a Zöld-foki-szigetekre utazók a Smartwings járatán?

E járatokat az egyik legnépszerűbb és legjobban bevált közepes, illetve közepes-hosszú hatótávolságú típuscsalád, a ma már legendásnak mondható Boeing 737-es család legújabb és legkorszerűbb gépével, a Boeing 737-8 MAX-szal bonyolítjuk le. A 737-8 MAX-ok a flottánk legújabb gépei egy hónap és nyolc év közöttiek, vagyis az állománynak három év az átlagéletkora.

A Smartwings légitársaság egyik korszerű Boeing 737-8 MAX típusú repülőgépe Fotó: Smartwings

E keskeny törzsű típus teljes terheléssel 7 óra 45 perces maximális hatótáv,

vagyis nagyjából 5600 kilométeres távolság lerepülésére képes megálló, vagyis köztes leszállás nélkül. A 189 utasülés konfigurációja kényelmes elhelyezkedést biztosít még egy ilyen viszonylag hosszú úton is az utasok számára, akik természetesen fedélzeti ellátást is kapnak a repülés során.

Mit érdemes tudni erről az új típusról, mik a legfontosabb repülési jellemzői?

A gépeink a rendkívül korszerű, csendes és gazdaságos üzemű CFM-Leap 1B típusú hajtóművekkel vannak felszerelve, amelyek tolóereje Mach 0,82, vagyis 860 km/órás maximális és 830 km/órás átlagos utazósebességet biztosítanak, 41 ezer láb, azaz hozzávetőleg 12 500 méteres szolgálati csúcsmagasság elérése mellett.

A társaság Boeingjei a betonon Fotó: Smartwings

Nyáron, a turisztikai főszezonban több új járatot is indítunk, így többek között a ciprusi Larnacába, a törökországi Izmirbe, Dalamanba, Bodrumba és a görögországi Araxosra.