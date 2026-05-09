Zöld-foki-szigetek: már Budapestről is elérhető egy újabb trópusi paradicsom

Újabb, az Atlanti-óceán trópusi övében fekvő különleges célpontot érhetünk el a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről induló közvetlen járattal. A Zöld-foki-szigetek noha az atlanti Makronézia szigetcsoport egyik legszebb gyöngyszemének számít, alig ismert a magyar utazók előtt. Az egész évben nyárias éghajlattal és számos homokos partszakasszal rendelkező, a Ráktérítő és az Egyenlítő között nagyjából félúton, az afrikai kontinens partjaitól pedig 570 kilométer távolságra fekvő szigeteket immár Budapestről is elérhetjük a magyar Smartwings légitársaság charterjárataival. Az új közvetlen Zöld-foki-szigeteki járatról a légitársaság egyik gépparancsnoka, Kovácsházi György Boeing-kapitány nyilatkozott lapunknak.

Elter Tamás
2026. 05. 09. 15:58
Trópusi édenkert az Atlanti-óceánban: ez a Zöldfoki-szigetek Fotó: Barcelo
Türkizkék tenger és finom homokos partszakaszok várják az ide utazókat   Fotó: Facebook

Érdemes megjegyezni, hogy jelenleg ez a leghosszabb olyan desztináció, amit magyar légitársaság teljesít.

Ha valaki kedvet kap a szigetek felfedezésére, hogyan foglalhat magának helyet a budapesti járatra?

A Smartwings úgynevezett charter-, de nem fapados légitársaság, vagyis mi nem árusítunk közvetlenül jegyeket a járatainkra, hanem különböző utazási irodák kötnek le helyeket a járatainkra, így ezeken az irodákon keresztül a turisták az utazás befizetésével a repülőjegyet is megvásárolják.

Milyen komfortra számíthatnak a Zöld-foki-szigetekre utazók a Smartwings járatán?

E járatokat az egyik legnépszerűbb és legjobban bevált közepes, illetve közepes-hosszú hatótávolságú típuscsalád, a ma már legendásnak mondható Boeing 737-es család legújabb és legkorszerűbb gépével, a Boeing 737-8 MAX-szal bonyolítjuk le. A 737-8 MAX-ok a flottánk legújabb gépei egy hónap és nyolc év közöttiek, vagyis az állománynak három év az átlagéletkora.

A Smartwings légitársaság egyik korszerű Boeing 737-8 MAX típusú repülőgépe  Fotó: Smartwings

E keskeny törzsű típus teljes terheléssel 7 óra 45 perces maximális hatótáv, 

vagyis nagyjából 5600 kilométeres távolság lerepülésére képes megálló, vagyis köztes leszállás nélkül. A 189 utasülés konfigurációja kényelmes elhelyezkedést biztosít még egy ilyen viszonylag hosszú úton is az utasok számára, akik természetesen fedélzeti ellátást is kapnak a repülés során.

Mit érdemes tudni erről az új típusról, mik a legfontosabb repülési jellemzői?

A gépeink a rendkívül korszerű, csendes és gazdaságos üzemű CFM-Leap 1B típusú hajtóművekkel vannak felszerelve, amelyek tolóereje Mach 0,82, vagyis 860 km/órás maximális és 830 km/órás átlagos utazósebességet biztosítanak, 41 ezer láb, azaz hozzávetőleg 12 500 méteres szolgálati csúcsmagasság elérése mellett. 

A társaság Boeingjei a betonon   Fotó: Smartwings

Nyáron, a turisztikai főszezonban több új járatot is indítunk, így többek között a ciprusi Larnacába, a törökországi Izmirbe, Dalamanba, Bodrumba és a görögországi Araxosra.

Egy trópusi éden az Atlanti-óceán közepén

A lakatlan Zöld-foki-szigeteket a XV. században portugál tengerészek fedezték fel, és az itt létrehozott telepük volt az első európai trópusi gyarmat. A szigeteken megtelepedett európai gyarmatosítókat a XVI. és a XVII. században a rabszolga-kereskedelem tette gazdaggá. A szigetcsoport a távoli fekvése miatt e kor kalózai számára is népszerű kikötőhelynek számított. 

Vadregényes partvidék a Zöld-foki-szigeteken 

A rabszolgaság felszámolása a XIX. század elején átmeneti válságba döntötte az itt letelepedett gyarmatosítókat, de később az atlanti kereskedelem és a hajózás fellendülése miatt ismét virágzásnak indult . A szigetcsoport 1975-ben békésen vált el az addigi gyarmattartó Portugáliától, és ekkor kiáltották ki a Zöld-foki-szigeteki Köztársaság önállóságát. Az 1990-es évek elejétől számítva a szigetek Afrika egyik legfejlettebb demokráciájának számít.

Utcai életkép  Fotó: Cabo Verde

A szigetállam legfőbb bevételi forrását a halászat és a turizmus alkotja. A tíz vulkanikus szigetből álló ország hat szigete rendkívül száraz, így a mintegy 540 ezer fős össznépesség zömében a négy vízben gazdagabb szigeten él. 

A szigetcsoport éghajlatát a passzátszelek határozzák meg, ezért éves viszonylatban rendkívül magas a napsütéses napok száma, 

a hőmérséklet egész évben kiegyenlített, a téli hónapokban a napi maximum átlaga +25 C fok, nyáron pedig +30 C fok körül alakul. Az egyik legnépszerűbb turisztikai célpont Sal szigete, a széles és finom homokos tengerpartjának és az egész évben kellemes vízhőmérsékletnek köszönhetően. 

A hosszan elnyúló homokos tengerpart egész évben kiváló lehetőséget kínál a fürdőzésre   Fotó: Helen in Wonderlust

A vulkanikus szigetek számos gyönyörű természeti látnivalóval rendelkeznek, és a gazdag tengeri élővilágának köszönhetően igen népszerűek a vízi sportok, így különösen a nyílt tengeri horgászat, a szörfözés és a kitszörfözés valamint a légzőkészülékes búvárkodás is.

A Zöld-foki-szigetek:

  • Idén májustól már Budapestről is elérhető
  • a heti egy alkalommal szerdánként induló járatokkal,
  • amelyek egész évben biztosítják az Atlanti-óceán egyik gyöngyszemének tartott szigetcsoport elérését a magyar fővárosból. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

