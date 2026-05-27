Poszt-trauma

A politikai extázis új szintje: Nagy Ervin szürreális tánccal ünnepelt

Ünneplésből önparódia.

Csépányi Balázs
nagy ervin államtitkár úr tánc Magyar Péter 2026. 05. 27. 5:26
Most éppen Nagy Ervin volt a soron, aki fergeteges tánccal ünnepelte meg az államtitkári kinevezését. Itt tudják megnézni az államtitkár úrnak és kedves feleségének az önfeledt, fergeteges dance-ét:

Természetesen lehet azt mondani, hogy mi, boomerek nem vagyunk már nyitottak ezekre a ripacskodásokra. Bizonyára ez így is van, hiszen a mi szemünkben egy miniszteri vagy államtitkári poszt komoly, megfontolt embert kíván. Hogy Nagy Ervinre ezek a tulajdonságok igazak-e, azt egyelőre nem tudjuk, de mindenesetre a meglehetősen kínos produkcióját figyelve erősen kétséges, hogy az államtitkár úr átmenne ezen az alapvető rostán.

Az azonban tény, hogy nagyon sok fiatalnak tetszik ez a pozícióhoz méltatlan stílus. Játsszunk el ugyanakkor a gondolattal: ha bármelyik fideszes politikus táncolva jött volna ki mondjuk 2022-ben a parlamentből a kinevezése után, vajon mi lett volna ugyanezeknek a most lelkesen lájkolgatóknak a véleménye róla – a mára kormánypártivá váló sajtóról nem is beszélve?

Maradjunk annyiban, hogy nem lett volna belőle a közösségi média sztárja, az biztos.

Visszatérve Nagy Ervin örömtáncára, az egykori színész ezt túltolta, az ünnepléséből bizony önparódia lett. Mértékletesség, tisztelet és alázat nélkül nem lehet senkiből jó és megbecsült politikus.

Az újdonsült államtitkár úrnak ezeket a fontos dolgokat jól láthatóan még tanulnia kell.

Borítókép: Borbély Alexandra és Nagy Ervin (Fotó: képernyőkép)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

