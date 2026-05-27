Kegyelemdöféssel érhet fel Magyar Péter ötlete a polgármesterek fizetéscsökkentéséről

Ki akar polgármester lenni, ha a versenyszférában sokkal jobban kereshet?

Az elemző szerint ugyanis nem mellékes, hogy milyen szakmai és vezetői kör áll rendelkezésre a helyi közéletben. Ha a közszféra vezetői pozíciói jelentősen leszakadnak a versenyszférában elérhető jövedelmektől, akkor felmerül a kérdés, hogy hosszabb távon kik vállalják majd ezeket a feladatokat.

Zila János egy másik, szerinte kapcsolódó politikai vitára is utalt: az önkormányzati vezetők újraválaszthatóságának kérdésére.

Megfogalmazása szerint az ilyen típusú korlátozások felvetik annak kérdését, hogy mennyiben szűkítik a választók döntési lehetőségét. Érvelése szerint ha egy településvezető sikeresnek bizonyul, akkor végső soron a választóknak kellene eldönteniük, hogy továbbra is bizalmat szavaznak-e neki.

Az elemző szerint az önkormányzati rendszerbe történő ilyen jellegű beavatkozások összességében komoly politikai és intézményi kérdéseket vetnek fel.

Így mozdítaná el a polgármestereket Magyar Péter?

Arra a kérdésre, hogy a polgármesteri fizetések csökkentése jelenthet-e politikai nyomásgyakorlást az önkormányzati vezetők felé – akár annak érdekében, hogy lemondások és időközi választások következzenek –, Zila János úgy fogalmazott: szerinte ez a motiváció sem zárható ki.

Értelmezése szerint elképzelhető, hogy az ilyen döntések mögött politikai logika is meghúzódik, és olyan intézkedések születnek, amelyek rövid távon népszerűek lehetnek. Az elemző úgy fogalmazott:

jól hangzó politikai üzenet lehet az, hogy a vezetők mondjanak le fizetésük egy részéről, ugyanakkor szerinte érdemes megvizsgálni az intézkedések tényleges következményeit.

Különösen a kisebb települések esetében merül fel a kérdés: kik vállalják majd a helyi közösségek vezetését, ha az ezzel járó felelősség és terhelés mellett a javadalmazás jelentősen csökken.