alapjogokért központzila jánosországgyűlésfizetésMagyar Péter

Kegyelemdöféssel érhet fel Magyar Péter ötlete a polgármesterek fizetéscsökkentéséről

Ismét egy olyan politikai javaslat került az asztalra, amely első hallásra könnyen elnyerheti a választók egy részének tetszését, de közelebbről nézve már jóval több kérdést vet fel, mint amennyi választ ad. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában arról beszélt: drasztikusan csökkentenék a politikai és állami vezetők fizetését, beleértve a polgármesterek juttatásait is.

Gábor Márton
2026. 05. 27. 5:35
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ki akar polgármester lenni, ha a versenyszférában sokkal jobban kereshet? 

Az elemző szerint ugyanis nem mellékes, hogy milyen szakmai és vezetői kör áll rendelkezésre a helyi közéletben. Ha a közszféra vezetői pozíciói jelentősen leszakadnak a versenyszférában elérhető jövedelmektől, akkor felmerül a kérdés, hogy hosszabb távon kik vállalják majd ezeket a feladatokat.

Zila János egy másik, szerinte kapcsolódó politikai vitára is utalt: az önkormányzati vezetők újraválaszthatóságának kérdésére.

Megfogalmazása szerint az ilyen típusú korlátozások felvetik annak kérdését, hogy mennyiben szűkítik a választók döntési lehetőségét. Érvelése szerint ha egy településvezető sikeresnek bizonyul, akkor végső soron a választóknak kellene eldönteniük, hogy továbbra is bizalmat szavaznak-e neki.

Az elemző szerint az önkormányzati rendszerbe történő ilyen jellegű beavatkozások összességében komoly politikai és intézményi kérdéseket vetnek fel.

Így mozdítaná el a polgármestereket Magyar Péter?

Arra a kérdésre, hogy a polgármesteri fizetések csökkentése jelenthet-e politikai nyomásgyakorlást az önkormányzati vezetők felé – akár annak érdekében, hogy lemondások és időközi választások következzenek –, Zila János úgy fogalmazott: szerinte ez a motiváció sem zárható ki.

Értelmezése szerint elképzelhető, hogy az ilyen döntések mögött politikai logika is meghúzódik, és olyan intézkedések születnek, amelyek rövid távon népszerűek lehetnek. Az elemző úgy fogalmazott: 

jól hangzó politikai üzenet lehet az, hogy a vezetők mondjanak le fizetésük egy részéről, ugyanakkor szerinte érdemes megvizsgálni az intézkedések tényleges következményeit.

Különösen a kisebb települések esetében merül fel a kérdés: kik vállalják majd a helyi közösségek vezetését, ha az ezzel járó felelősség és terhelés mellett a javadalmazás jelentősen csökken.

A bejelentésre az önkormányzati oldalról is gyors reakció érkezett. Molnár Áron, Algyő független polgármestere közösségi oldalán közzétett videóban fogalmazta meg kifogásait. A településvezető szerint az elmúlt években éppen az jelentett előrelépést, hogy a polgármesteri fizetések kikerültek a korábbi, szerinte méltatlan rendszerből, és kiszámítható módon kapcsolódtak az átlagbérekhez.

Molnár Áron szerint egy több milliárdos költségvetésű település vezetése jelentős politikai és gazdasági felelősséget jelent, és a jelenlegi körülbelül bruttó 1,7 millió forintos jövedelem sem tekinthető kirívónak.

A polgármester arról is beszélt, hogy amennyiben a fizetése tovább csökkenne, könnyen előállhatna az a helyzet, hogy vezetőként kevesebbet keresne, mint azok a munkavállalók, akiknek munkájáért ő maga felel.

A vitába kormánypárti oldalról Panyi Miklós is bekapcsolódott.

A Fidesz képviselője közösségi oldalán azt írta: szerinte a közszféra fizetéseinek jelentős csökkentése az állami szolgáltatások színvonalának romlásához vezethet.

Példaként a helyettes államtitkárok helyzetét említette, akik szerinte az államigazgatás működésének kulcsszereplői, több tucat ember munkáját koordinálják, és nagy jelentőségű szakpolitikai területekért felelnek. 

Panyi Miklós szerint ha az ilyen pozíciók bérei túlságosan elszakadnak a versenyszférában elérhető jövedelmektől, akkor hosszabb távon csökkenhet az államigazgatás vonzereje.

Értelmezése szerint ez nemcsak a jelenlegi vezetőket érintheti, hanem a jövő szakembereit is, akik szerinte kevésbé lesznek motiváltak arra, hogy közszolgálati pályát válasszanak.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-kormány

Egy ember állíthatta volna le Magyar Péter parlamenti produkcióját, de ő mással volt elfoglalva

Odrobina Kristóf avatarja

Bőven tartogatott meglepetéseket a kormány hivatalba lépése utáni első rendes ülés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu