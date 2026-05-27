Sulyok TamásIfj Lomnici Zoltánállamfőköztársasági elnökMagyar Péter

A jogállam nem lehet alku tárgya

Magyar Péter a hétvégén adott interjúkban ismét utalásokat tett arra, hogy minél előbb távoznia kell Sulyok Tamás köztársasági elnöknek. A miniszterelnök szavai szerint nem véletlen a május 31-i dátum, annak köze van az ­uniós pénzekkel kapcsolatos tárgyalásokhoz, kompomisszumokhoz és azoknak jogszabályokba való sikeres és minél előbbi átültetéséhez. Az alkotmányjogász szerint nincs semmilyen jogi ráhatása egy pártelnök-miniszterelnöknek a köztársasági elnök hivatalban maradására vagy eltávolítására.

Munkatársunktól
2026. 05. 27. 5:12
– Az Európai Unió Bírósága és az uniós intézmények álláspontja szerint a jogállamiság magában foglalja az intézmények függetlenségét és az intézményi stabilitást. Politikai szereplők saját értelmezésük szerinti nyomásgyakorlása az alkotmányos szervekre aláássa ezeket az értékeket, és ellentétes azzal a követelménnyel, hogy a hatalomgyakorlás joghoz kötött legyen – közölte.
Álláspontja szerint közjogilag különösen aggályos ez a tendencia, mert hosszabb távon az intézmények politikai nyomás alá helyezését és a jogállami garanciák kiüresítését vetíti előre. 

– Az Alkotmánybíróság és az euró­pai emberi jogi bíróság (EJEB) gyakorlata egyaránt hangsúlyozza, hogy az igazságszolgáltatás és az alkotmányos szervek függetlensége nem lehet alku tárgya – húzta alá. 

Ifjabb Lomnici Zoltán szerint óvatosságra inti a Tisza Pártot az a tény is, hogy Lengyelországban – ahol szintén nem volt sarkalatos törvényi védelem bizonyos bírósági pozíciókra – a korábbi PiS-kormány bírósági reformjait az uniós intézmények és az EJEB is erősen kritizálta, és azok jelentős részét vissza kellett vonni vagy módosítani. 

Borítókép: Sulyok Tamás Magyar Péterrel tárgyal a Sándor-palotában. Fotó: Facebook

