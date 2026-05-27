A jogállam nem lehet alku tárgya

– Az Európai Unió Bírósága és az uniós intézmények álláspontja szerint a jogállamiság magában foglalja az intézmények függetlenségét és az intézményi stabilitást. Politikai szereplők saját értelmezésük szerinti nyomásgyakorlása az alkotmányos szervekre aláássa ezeket az értékeket, és ellentétes azzal a követelménnyel, hogy a hatalomgyakorlás joghoz kötött legyen – közölte.

Álláspontja szerint közjogilag különösen aggályos ez a tendencia, mert hosszabb távon az intézmények politikai nyomás alá helyezését és a jogállami garanciák kiüresítését vetíti előre.

– Az Alkotmánybíróság és az euró­pai emberi jogi bíróság (EJEB) gyakorlata egyaránt hangsúlyozza, hogy az igazságszolgáltatás és az alkotmányos szervek függetlensége nem lehet alku tárgya – húzta alá.

Ifjabb Lomnici Zoltán szerint óvatosságra inti a Tisza Pártot az a tény is, hogy Lengyelországban – ahol szintén nem volt sarkalatos törvényi védelem bizonyos bírósági pozíciókra – a korábbi PiS-kormány bírósági reformjait az uniós intézmények és az EJEB is erősen kritizálta, és azok jelentős részét vissza kellett vonni vagy módosítani.

