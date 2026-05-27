Kutya lőtt rá egy emberre az Egyesült Államokban

Igencsak meglepődtek egy lövöldözést említő bejelentésre kiérkező rendőrök Nebraska állam egyik kisvárosában. A súlyos sérüléshez vezető lövést ugyanis egy kutya adta le.

2026. 05. 27. 3:00
Illusztráció (Forrás: AFP)
A helyszínen egy pick-upot találtak, amelyen egyértelműen látszott a lövés nyoma.

A jármű tulajdonosa bement az üzletbe, miközben utasa és egy kutya a kocsiban maradt. Az eb a hátsó ülésen egyik oldalról a másikra ugrott, és eközben olyan szerencsétlen módon tiport rá az ott hagyott, csőre töltött puskára, hogy az elsült, a sörét pedig átütötte a kocsi oldalát.

Eközben a piros lámpánál várakozott egy autóban egy nő, aki jobb karját kinyújtotta az ablakon, a sörétszemek pedig eltalálták a felkarját. Bár a sérülés nem volt életveszélyes, 

a nőt kórházba kellett szállítani.

A bizarr balesetet a Scottsbluff-i rendőrség vizsgálja. Nebraska állam törvényei értelmében illegális töltött sörétes puskával a járműben utazni – emlékeztetnek a hatóságok.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
