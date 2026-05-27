Kutya lőtt rá egy emberre az Egyesült Államokban

A helyszínen egy pick-upot találtak, amelyen egyértelműen látszott a lövés nyoma.
A jármű tulajdonosa bement az üzletbe, miközben utasa és egy kutya a kocsiban maradt. Az eb a hátsó ülésen egyik oldalról a másikra ugrott, és eközben olyan szerencsétlen módon tiport rá az ott hagyott, csőre töltött puskára, hogy az elsült, a sörét pedig átütötte a kocsi oldalát.
