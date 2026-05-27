Halálos áldozatai vannak a kánikulának Franciaországban

A francia meteorológiai szolgálat nyolc nyugati megyében rendelt el narancssárga hőségriasztást, ilyen korai időszakban erre korábban még nem volt példa. A kánikula különösen a tengerparti üdülőhelyeken és turisztikai központokban okoz problémát, ahol a pünkösdi hosszú hétvégén nyári tömeg alakult ki.

A szóvivői hivatal tájékoztatása szerint több tragédia a felügyelet nélküli strandokon történt. Két embert az Atlanti-óceán partjainál kialakuló erős áramlat sodort el, míg mások sportolás közben lettek rosszul a hőség miatt. Egy ember Párizsban, egy másik Lyon közelében halt meg fizikai aktivitás közben.