Halálos áldozatai vannak a kánikulának Franciaországban

A francia kormány szerint legalább hét ember halála hozható összefüggésbe a rendkívüli korai kánikulával, miközben több térségben példátlan májusi hőségriasztást rendeltek el.

Magyar Nemzet
2026. 05. 27. 1:00
Képünk illusztráció
A francia meteorológiai szolgálat nyolc nyugati megyében rendelt el narancssárga hőségriasztást, ilyen korai időszakban erre korábban még nem volt példa. A kánikula különösen a tengerparti üdülőhelyeken és turisztikai központokban okoz problémát, ahol a pünkösdi hosszú hétvégén nyári tömeg alakult ki.

A szóvivői hivatal tájékoztatása szerint több tragédia a felügyelet nélküli strandokon történt. Két embert az Atlanti-óceán partjainál kialakuló erős áramlat sodort el, míg mások sportolás közben lettek rosszul a hőség miatt. Egy ember Párizsban, egy másik Lyon közelében halt meg fizikai aktivitás közben.

Franciaországban a kijelölt fürdőhelyeken hivatalosan csak július elejétől kötelező az állandó vízimentői felügyelet, a mostani korai hőhullám azonban már most jelentős terhelést okoz a hatóságoknak. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
