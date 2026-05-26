Soha nem látott májusi hőség sújtja Nagy-Britanniát

Az Egyesült Királyságot általában az esős, hűvös időjárással azonosítják, most azonban történelmi hőség tombol a szigetországban. Megdőlt az országos májusi melegrekord, a brit sajtó pedig kiemelt témaként foglalkozik a rendkívüli időjárási helyzettel.

2026. 05. 26. 1:00
A brit közszolgálati csatorna élő hírfolyama tökéletesen mutatja, hogy mennyire szokatlan is ez a májusi meleg a szigetország lakói számára. London déli részén a hőmérő higanyszála elérte a 34,8 fokot, amely abszolút rekordnak számít. A korábbi rekordot – 32,8 Celsius-fok, amelyet 1922 májusában mértek – dél körül már meg is dőlt. 

A meteorológusok egyébként felkészültek a rekordra, miután az előrejelzések mind abba az irányba mutattak, hogy a jelenleg a szigetország klímáját uraló melegfront továbbra is élénken kifejti hatását. A holnapi napra pedig még melegebbet várnak. 

Az internetet egyébként elöntötték a mémek, a meleghez kapcsolódó cikkek, valamint a fényképes bizonyítékok is. Árnyékban kókadozó emberek, tömött sorok a nyilvános kutak környékén, fürdőző állatok, és tojás sütéssel való próbálkozás a napon.  A szakemberek mindenkit fokozott óvatosságra intenek, miután a szokatlan hőség megterhelő a szervezet számára. 

Különösen a gyermekek és az idősek számára javasolják, hogy a lehető legkevesebb időt töltsék a napon, a megfelelő folyadékmennyiség bevitelének szükségességét pedig mindenki figyelmébe ajánlják. 

A meteorológiai szakértők szerint egyébként ez csak egy a sok jövőbeni hőhullám közül, amely egyértelműen a globális felmelegedés számlájára írható. „Ez a klímaváltozásnak köszönhető” – fogalmazott Ed Hawkins, a Readingi Egyetem klímatudományi professzora a BBC-nek.

London a következő napokban is számíthat a kánikulára 
A kutató szerint a „a hőségjelenségek korábban jelentkeznek, gyorsabban erősödnek, és egy sokkal melegebb háttéréghajlaton zajlanak” – foglalata össze a szakember. 

Habár az abszolút melegrekordot úgy tűnik, London zsebelte be, az ország más részein sem sokkal enyhébb a helyzet. A híresen hűvös Skóciában is jóval melegebb volt a megszokottnál, Észak-Írországban pedig szinte strandidő alakult ki, miközben Walesben is megdőlt a helyi melegrekord.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
