A brit közszolgálati csatorna élő hírfolyama tökéletesen mutatja, hogy mennyire szokatlan is ez a májusi meleg a szigetország lakói számára. London déli részén a hőmérő higanyszála elérte a 34,8 fokot, amely abszolút rekordnak számít. A korábbi rekordot – 32,8 Celsius-fok, amelyet 1922 májusában mértek – dél körül már meg is dőlt.
Soha nem látott májusi hőség sújtja Nagy-Britanniát
Az Egyesült Királyságot általában az esős, hűvös időjárással azonosítják, most azonban történelmi hőség tombol a szigetországban. Megdőlt az országos májusi melegrekord, a brit sajtó pedig kiemelt témaként foglalkozik a rendkívüli időjárási helyzettel.
További Külföld híreink
A meteorológusok egyébként felkészültek a rekordra, miután az előrejelzések mind abba az irányba mutattak, hogy a jelenleg a szigetország klímáját uraló melegfront továbbra is élénken kifejti hatását. A holnapi napra pedig még melegebbet várnak.
Az internetet egyébként elöntötték a mémek, a meleghez kapcsolódó cikkek, valamint a fényképes bizonyítékok is. Árnyékban kókadozó emberek, tömött sorok a nyilvános kutak környékén, fürdőző állatok, és tojás sütéssel való próbálkozás a napon. A szakemberek mindenkit fokozott óvatosságra intenek, miután a szokatlan hőség megterhelő a szervezet számára.
További Külföld híreink
Különösen a gyermekek és az idősek számára javasolják, hogy a lehető legkevesebb időt töltsék a napon, a megfelelő folyadékmennyiség bevitelének szükségességét pedig mindenki figyelmébe ajánlják.
A meteorológiai szakértők szerint egyébként ez csak egy a sok jövőbeni hőhullám közül, amely egyértelműen a globális felmelegedés számlájára írható. „Ez a klímaváltozásnak köszönhető” – fogalmazott Ed Hawkins, a Readingi Egyetem klímatudományi professzora a BBC-nek.
A kutató szerint a „a hőségjelenségek korábban jelentkeznek, gyorsabban erősödnek, és egy sokkal melegebb háttéréghajlaton zajlanak” – foglalata össze a szakember.
Habár az abszolút melegrekordot úgy tűnik, London zsebelte be, az ország más részein sem sokkal enyhébb a helyzet. A híresen hűvös Skóciában is jóval melegebb volt a megszokottnál, Észak-Írországban pedig szinte strandidő alakult ki, miközben Walesben is megdőlt a helyi melegrekord.
Borítókép: Egy munkás tölti meg palackját egy nyilvános kútnál Londonban (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!