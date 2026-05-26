Soha nem látott májusi hőség sújtja Nagy-Britanniát

Különösen a gyermekek és az idősek számára javasolják, hogy a lehető legkevesebb időt töltsék a napon, a megfelelő folyadékmennyiség bevitelének szükségességét pedig mindenki figyelmébe ajánlják.

A meteorológiai szakértők szerint egyébként ez csak egy a sok jövőbeni hőhullám közül, amely egyértelműen a globális felmelegedés számlájára írható. „Ez a klímaváltozásnak köszönhető” – fogalmazott Ed Hawkins, a Readingi Egyetem klímatudományi professzora a BBC-nek.

London a következő napokban is számíthat a kánikulára

Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

A kutató szerint a „a hőségjelenségek korábban jelentkeznek, gyorsabban erősödnek, és egy sokkal melegebb háttéréghajlaton zajlanak” – foglalata össze a szakember.

Habár az abszolút melegrekordot úgy tűnik, London zsebelte be, az ország más részein sem sokkal enyhébb a helyzet. A híresen hűvös Skóciában is jóval melegebb volt a megszokottnál, Észak-Írországban pedig szinte strandidő alakult ki, miközben Walesben is megdőlt a helyi melegrekord.

Borítókép: Egy munkás tölti meg palackját egy nyilvános kútnál Londonban (Fotó: AFP)