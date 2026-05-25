Csak a kampányban volt fontos a nemzeti egység Magyar Péternek

Pünkösd a magyarság számára azért is jelentős, mert minden évben ilyenkor tartják a csíksomlyói búcsút, amely talán a legnagyobb és legfontosabb eseménye nemzetünknek a nemzeti összetartozás erősítése és építése szempontjából. Ilyenkor a világ minden tájáról magyarok százezrei zarándokolnak Erdélybe. Magyar Péter azonban nem ment el az az eseményre. A Magyar Nemzethez eljutott információk alapján azt is megtudhatjuk, hogy miért dönthetett úgy a miniszterelnök, hogy nem vesz részt ezen a magyarság szempontjából rendkívül fontos eseményen.
Információink szerint Magyar Péter tanácsadói azt javasolták a miniszterelnöknek, hogy ne menjen el a csíksomlyói búcsúba, mivel az ottléte visszafelé sülhet el, jelenléte nem kívánt reakciókat válthat ki az egybegyűltek körében.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)
