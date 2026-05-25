Von der Leyen az orosz rakétatámadásról: ez a kétségbeesés jele

Az uniós vezető így fogalmazott:
Oroszország Ukrajna elleni támadása jól mutatja a Kreml brutalitását és az emberi élet, valamint a béketárgyalások semmibevételét.
Von der Leyen hozzátette: az Európai Unió továbbra is támogatni fogja Ukrajnát a légvédelmi rendszereinek megerősítésében.
Az ügyben megszólalt Kaja Kallas is, aki szerint Moszkva azért hajt végre szándékos támadásokat ukrán városok ellen, mert zsákutcába jutott a fronton. Az uniós diplomácia vezetője úgy vélte, az Oresnyik rakéták bevetése politikai ijesztgetésnek és felelőtlen nukleáris fenyegetésnek tekinthető.
Kallas közölte: a jövő héten az EU külügyminiszterei arról tárgyalnak majd, miként lehetne tovább növelni a nemzetközi nyomást Oroszországon.
