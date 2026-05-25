Von der LeyenOroszországorosz-ukrán háború

Von der Leyen az orosz rakétatámadásról: ez a kétségbeesés jele

Az Európai Bizottság elnöke szerint Oroszország brutalitását mutatja, hogy ismét civil célpontokat támadott Ukrajnában. Ursula von der Leyen hangsúlyozta: az Európai Unió továbbra is támogatni fogja Kijevet a légvédelmi rendszereinek megerősítésében.

Magyar Nemzet
2026. 05. 25. 20:49
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
Az uniós vezető így fogalmazott:

Oroszország Ukrajna elleni támadása jól mutatja a Kreml brutalitását és az emberi élet, valamint a béketárgyalások semmibevételét.

Von der Leyen hozzátette: az Európai Unió továbbra is támogatni fogja Ukrajnát a légvédelmi rendszereinek megerősítésében.

Az ügyben megszólalt Kaja Kallas is, aki szerint Moszkva azért hajt végre szándékos támadásokat ukrán városok ellen, mert zsákutcába jutott a fronton. Az uniós diplomácia vezetője úgy vélte, az Oresnyik rakéták bevetése politikai ijesztgetésnek és felelőtlen nukleáris fenyegetésnek tekinthető.

Kallas közölte: a jövő héten az EU külügyminiszterei arról tárgyalnak majd, miként lehetne tovább növelni a nemzetközi nyomást Oroszországon.

Volodimir Zelenszkij közlése szerint az orosz támadássorozatban legalább 83 ember megsérült. Az ukrán elnök tájékoztatása alapján Moszkva hatszáz drónt és kilencven rakétát vetett be az éjszakai támadások során.

Az ukrán hírszerzés és az elmúlt hónapok rakétatámadásai alapján arra lehet következtetni, hogy Oroszország fokozatosan bővíti az Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakéták gyártását. Bár a fegyverrendszerből továbbra is csak korlátozott számú példány állhat rendelkezésre, ukrán források szerint Moszkva már a sorozatgyártás előkészítésén dolgozhat.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
