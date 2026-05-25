Von der Leyen az orosz rakétatámadásról: ez a kétségbeesés jele

Volodimir Zelenszkij közlése szerint az orosz támadássorozatban legalább 83 ember megsérült. Az ukrán elnök tájékoztatása alapján Moszkva hatszáz drónt és kilencven rakétát vetett be az éjszakai támadások során.

Az ukrán hírszerzés és az elmúlt hónapok rakétatámadásai alapján arra lehet következtetni, hogy Oroszország fokozatosan bővíti az Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakéták gyártását. Bár a fegyverrendszerből továbbra is csak korlátozott számú példány állhat rendelkezésre, ukrán források szerint Moszkva már a sorozatgyártás előkészítésén dolgozhat.

Az orosz–ukrán háború friss híreit itt találja.