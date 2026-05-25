Földrengések rázták meg Horvátországot

A Richter-skála szerinti 3,6-os földrengés rázta meg a horvát régiót. Az első földmozgást nem sokkal később egy valamivel erősebb rengés követte, a jelentések szerint Dalmácia szinte egészében érezni lehetett a földrengést.

2026. 05. 25. 19:58
Fotó: ROMAIN DOUCELIN Forrás: Hans Lucas
A jelentések szerint az első rengést nem sokkal öt óra után regisztrálták, amely a Richter-skála szerint 3,6-os erősségű volt. Nem sokkal később egy utórengést is regisztráltak, amely valamivel erősebb, 3,9-es erősségű volt. 

A szakemberek szerint az epicentrum Splittől mintegy 39 kilométerre északra, Sinjtől pedig 22 kilométerre északnyugatra volt, körülbelül öt kilométeres mélységben.

A második földrengés sekélyebb, körülbelül három kilométeres mélységben történt. Sérülésekről vagy jelentősebb anyagi károkról egyelőre nem érkeztek hírek. A közösségi oldalakat ugyanakkor elárasztották a lakossági reakciók: sokan gyorsnak és intenzívnek írták le a rengéseket. Komolyabb károkról azonban – néhány eltört poháron kívül – nem számoltak be.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
