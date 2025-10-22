Az éjszaka közepén volt földrengés Csongrád térségében, beleremegtek a házak is

Szerda éjjel, magyar idő szerint 0:50-kor földrengés rázta meg Csongrád város környékét. A Magyar Földfizikai és Űrtudományi Intézet adatai szerint a rengés magnitúdója 4,0 volt a Richter-skálán, fészke pedig mintegy 13 kilométer mélységben helyezkedett el – adta hírül a GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda.

Fotó: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda

A földmozgást a lakosság Csongrádon és több környező településen – például Kiskunfélegyházán és Lakitelken – is érezte.

Károkról eddig sem az obszervatóriumhoz, sem a katasztrófavédelemhez nem érkezett bejelentés.

A főrengést kilenc perccel később egy kisebb, 1,9-es magnitúdójú utórengés követte.

A lakosok közül sokan a közösségi médiában osztották meg élményeiket.

Ez brutális!!! A nyáriaknál sokkal erősebb. És nem 1–2 másodperc volt

– írta egy helyi lakos.

Egy másik kommentelő így számolt be a történtekről: „Megindult alattam a gurulós szék... no meg a macskák a frászt hozták rám: felpattantak, futottak egy kört, majd lehasaltak, mintha vadásznának.”

Volt, aki a hanghatásról is beszámolt: „Csongrádon az elkerülő útnál éreztük, és hallottunk is előtte egy hatalmas dörrenést. A ház is nagyon beleremegett.”

Emlékezetes, hogy idén júliusban már több földmozgás is történt a térségben. Akkor egy kisebb földrengés-sorozat zajlott le, a legerősebb rengés 3,6-os magnitúdójú volt. A mostani rengés tehát az idei év eddigi legjelentősebb csongrádi földmozgásának számít.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP/Hans Lucas)