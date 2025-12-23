Wirtz több kiló izmot szedett fel, Slot ámult, amikor elvette Szoboszlaitól a labdát

Továbbra sem büszkélkedhet veretes mutatókkal Florian Wirtz a Liverpool játékosaként, de legalább megvan az első gólpassza a Premier League-ben. Ezt szombaton a Tottenham ellen osztotta ki a később megsérülő Alexander Isaknek. A nyáron 125 millió euróért megvett német középpályással ugyanakkor Arne Slot, a Liverpool edzője elégedett, és Wirtz fejlődését bizonygatva egy olyan pillanatot is kiemelt, amikor elvette a labdát Szoboszlai Dominiktól.

Florian Wirtz volt a Liverpool legjobb játékosa a Tottenham ellen (Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP)

Arne Slot elárulta, hogy Florian Wirtz súly- és izomnövelő programba kezdett annak érdekében, hogy alkalmazkodjon a Premier League fizikai jellegéhez. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a holland edző szerint a 22 éves német az utóbbi időben egyre jobb teljesítményre képes: novemberben a West Ham ellen (2-0) választották meg először a meccs emberének, legutóbb a Tottenham ellen is ő lett az, a kettő között pedig a Sunderland ellen (1-1) kis híján az első gólját is meglőtte, de végül az ellenfél öngóljának ítélték a találatot.

Több kiló izmot épített magára Wirtz Liverpoolban

Wirtz a hírek szerint mostanra már két és fél kiló plusz izmot felszedett, amióta a Liverpoolba igazolt.

– Florian rengeteget fejlődött – jelentette ki Slot, akit a német Sport Bild idézett. – Nem a labdával való képességeiről beszélek, mert már az elejétől láthattuk, hogy azok kiemelkedőek.

Slot aztán kifejtette, mire gondol pontosan, és ezt azzal a pillanattal szemléltette, amikor a Brighton ellen 2-0-ra megnyert meccsen Wirtz elvette a labdát Szoboszlaitól.

– Volt egy pillanat a Brighton ellen, amikor elvette a labdát Domtól, cselezett, egy játékos rálépett, ő azonban ellökte magától, és tovább cselezett. Ezután visszagurította a labdát Hugo Ekitikének, aki a léc fölé lőtt – emelte ki Slot, hogy ebből is látszik, Wirtz mennyit erősödött.

Slot szerint a német egyre jobb lesz, Szoboszlai hiányában bizonyíthat

– Később megnyert egy párharcot a brightoni Jan Paul van Hecke ellen is, amiből egy ellentámadás indult Mo Szalah lövésével. Ezekben a pillanatokban látni, hogy egyre könnyebbé válik számára a játék – tette hozzá Slot. – Nagyon-nagyon sok erőfeszítésbe kerül neki, hogy ilyen intenzitáson játsszon, de kezd hozzászokni. Én így látom.