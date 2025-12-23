florian wirtzArne SlotSzoboszlai DominikLiverpool FC

Wirtz több kiló izmot szedett fel, Slot ámult, amikor elvette Szoboszlaitól a labdát

Megszületett Florian Wirtz első gólpassza a Premier League-ben a Liverpool legutóbbi bajnokiján, szombaton a Tottenham ellen 2-1-re megnyert meccsen. Arne Slot, a csapat edzője a találkozó után a megizmosodó Wirtz fejlődését dicsérte, és ki is emelt egy pillanatot, amikor a német középpályás elvette a labdát Szoboszlai Dominiktól. A Liverpool következő mérkőzésén Wirtz még fontosabb szerepet kaphat Isak, Szalah és Szoboszlai hiánya miatt is.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 5:56
A Liverpool német válogatott középpályása több kiló izmot felszedett, amióta Angliába igazolt, Slot elégedett Wirtz fejlődésével. Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Továbbra sem büszkélkedhet veretes mutatókkal Florian Wirtz a Liverpool játékosaként, de legalább megvan az első gólpassza a Premier League-ben. Ezt szombaton a Tottenham ellen osztotta ki a később megsérülő Alexander Isaknek. A nyáron 125 millió euróért megvett német középpályással ugyanakkor Arne Slot, a Liverpool edzője elégedett, és Wirtz fejlődését bizonygatva egy olyan pillanatot is kiemelt, amikor elvette a labdát Szoboszlai Dominiktól.

Florian Wirtz volt a Liverpool legjobb játékosa a Tottenham ellen
Florian Wirtz volt a Liverpool legjobb játékosa a Tottenham ellen (Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP)

Arne Slot elárulta, hogy Florian Wirtz súly- és izomnövelő programba kezdett annak érdekében, hogy alkalmazkodjon a Premier League fizikai jellegéhez. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a holland edző szerint a 22 éves német az utóbbi időben egyre jobb teljesítményre képes: novemberben a West Ham ellen (2-0) választották meg először a meccs emberének, legutóbb a Tottenham ellen is ő lett az, a kettő között pedig a Sunderland ellen (1-1) kis híján az első gólját is meglőtte, de végül az ellenfél öngóljának ítélték a találatot.

Több kiló izmot épített magára Wirtz Liverpoolban

Wirtz a hírek szerint mostanra már két és fél kiló plusz izmot felszedett, amióta a Liverpoolba igazolt.

– Florian rengeteget fejlődött – jelentette ki Slot, akit a német Sport Bild idézett. – Nem a labdával való képességeiről beszélek, mert már az elejétől láthattuk, hogy azok kiemelkedőek.

Slot aztán kifejtette, mire gondol pontosan, és ezt azzal a pillanattal szemléltette, amikor a Brighton ellen 2-0-ra megnyert meccsen Wirtz elvette a labdát Szoboszlaitól.

– Volt egy pillanat a Brighton ellen, amikor elvette a labdát Domtól, cselezett, egy játékos rálépett, ő azonban ellökte magától, és tovább cselezett. Ezután visszagurította a labdát Hugo Ekitikének, aki a léc fölé lőtt – emelte ki Slot, hogy ebből is látszik, Wirtz mennyit erősödött.

Slot szerint a német egyre jobb lesz, Szoboszlai hiányában bizonyíthat

– Később megnyert egy párharcot a brightoni Jan Paul van Hecke ellen is, amiből egy ellentámadás indult Mo Szalah lövésével. Ezekben a pillanatokban látni, hogy egyre könnyebbé válik számára a játék – tette hozzá Slot. – Nagyon-nagyon sok erőfeszítésbe kerül neki, hogy ilyen intenzitáson játsszon, de kezd hozzászokni. Én így látom.

Slot szerint az edzőtermi munka nem elég, Wirtz meccsről meccsre jobb lehet, és ahogy egyre inkább alkalmazkodik a fokozott tempóhoz, úgy fog egyre inkább kijönni a klasszisa.

Mindenesetre jelen pillanatban 22 tétmeccsen még nincs gólja a Liverpool színeiben. A csapat legközelebb szombaton a Wolverhampton ellen játszik hazai pályán, és Wirtz szerepe még fontosabb lehet a támadójátékban, hiszen Szalah az Afrika-kupán szerepel, Szoboszlai a sárga lapos eltiltását tölti, Isak pedig eltörte a lábát.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekbánó sándor

Könyvégető kommunisták Felsőmocsoládon

Bánó Attila avatarja

A Bánó család, miként maga a nemzet, túlélve a legnagyobb viharokat, erős és életképes maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.