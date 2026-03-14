Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat + galéria

DR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ jogtudós, egyetemi tanár, rektor, volt alkotmánybíró, miniszter, nagykövet Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája, különösen az összehasonlító alkotmányjog, a közigazgatási bíráskodás és az európai közjog területén kiemelkedő kutatómunkája, gazdag és jelentős publikációs tevékenysége, valamint eredményes oktatói munkája, illetve elhivatott közéleti szerepvállalása elismeréseként,

DR. VIDA TIVADAR régész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, intézetigazgató egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája, a Kárpát-medence népvándorlás kori kutatásában elért, nemzetközileg is jelentős eredményei, különösen a HistoGenes bioarcheológiai kutatási program hazai vezetőjeként folytatott tevékenysége, valamint hazai és nemzetközi szinten is jelentős kutatásszervezői és iskolateremtő oktatói munkája elismeréseként,

DR. ZARÁND GERGELY ATTILA fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, tudományos rektorhelyettes, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a hazai elméleti szilárdtestfizika terén folytatott iskolateremtő kutatásai, a kvantumrendszerek vizsgálatában elért és nagy nemzetközi visszhangot kiváltó eredményei, valamint kimagasló tudományszervezői tevékenysége elismeréseként.

A Kossuth-díj története

Az első díjakat 1948. március 14-én, az 1848-as forradalom centenáriumán adták át az ország legkiválóbb tudósainak, művészeinek, ipari munkásainak, földműveseinek, akik hozzájárultak az ország újjáépítéséhez. A díjat 1965-től már csak a művészet és kultúra jeles képviselőinek ítélték oda április 4. alkalmából, 1966-tól pedig csak háromévente adták át. Magyarország legrangosabb művészeti-kulturális elismerését 1990 óta évente ítélik oda. A kitüntetésre javasolt személyekre az e célra létrehozott bizottság ajánlása alapján a kormány tesz előterjesztést, a díjakat a köztársasági elnök adományozza március 15. alkalmából. A címet az államfő a kormány előterjesztésére vissza is vonhatja attól, aki erre érdemtelenné vált. Az első alkalommal kitüntetett 110 Kossuth-díjas között volt többek között Bajor Gizi színésznő, Fejér Lipót matematikus, az író Déry Tibor és Füst Milán, Kovács Margit keramikus, Lukács György filozófus, esztéta, Molnár Erik történész, Rácz Aladár cimbalomművész, Somlay Artúr színész és Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas orvos, biokémikus. Posztumusz díjat kapott mások mellett Bartók Béla zeneszerző, Derkovits Gyula festő és József Attila költő. A közösen létrehozott alkotás esetében megosztva is adományozható Kossuth-díjnak alapításakor két, 1951-től három, 1953-tól (a nagydíj bevezetése után) négy fokozata volt. 1977 óta két fokozata van: a nagydíj és a díj.

A Kossuth Lajost ábrázoló bronzalkotás

Kossuth-nagydíjasok Nagydíjat kapott 1952-ben és 1957-ben Kodály Zoltán zeneszerző, népzenekutató, 1953-ban Riesz Frigyes matematikus, 1955-ben Lukács György filozófus, esztéta, 1963-ban Lyka Károly művészettörténész, majd a rendszerváltozás után 2011-ben Nemeskürty István irodalomtörténész, 2012-ben Csoóri Sándor költő, 2014-ben Jókai Anna írónő, 2016-ban Makkai Ádám műfordító, nyelvész, 2017-ben Kallós Zoltán néprajztudós, népzenegyűjtő, 2018-ban Sára Sándor filmrendező, operatőr, 2019-ben Törőcsik Mari színésznő, 2021-ben Mécs Károly színész, 2023-ban ifj. Sánta Ferenc hegedűművész, prímás, 2024-ben Eötvös Péter zeneszerző, 2025-ben Koncz Gábor színész.

A Kossuth-díj havi összege és pénzjutalma

Az idők során többször változott a díjjal járó adó- és illetékmentes juttatás összege. Az induláskor igen tekintélyesnek mondható, 20 ezer forintos összeget 1955-ben 50 ezer, 1964-ben 100 ezer forintra emelték. A fokozatok egységesítése után, 1977-ben 80 ezer forint lett a jutalom, amely 1985-ben 200 ezer forintra nőtt. A díjjal járó jutalom összege 2013 óta a bérből és fizetésből élők előző évi (a Központi Statisztikai Hivatal által számított), országos szintű nettó nominál átlagkeresetének hatszorosa, ötvenezer, illetve százezer forintra való felkerekítéssel. A nagydíjjal járó jutalom összege a díj összegének kétszerese, megosztott díj esetében a kitüntetettek személyenként a díjjal járó összeg felére jogosultak.

A Széchenyi-díj története

A Széchenyi díj a legmagasabb magyar állami tudományos kitüntetés. Az Országgyűlés 1990. január 25-én döntött arról, hogy a korábbi Állami Díj helyett Széchenyi-díj adományozható annak, „aki a tudományok, a műszaki alkotások, a kutatás, a műszaki fejlesztés, a gyógyítás, az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményt ér el”. A díj megosztva is adományozható közös alkotás, együttesen elért eredmény esetén. A kitüntetésre javasolt személyekre az e célra létrehozott bizottság ajánlása alapján a kormány tesz előterjesztést, a díjakat a köztársasági elnök adományozza március 15. alkalmából. A díjat az államfő a kormány előterjesztésére vissza is vonhatja attól, aki erre érdemtelenné vált.

A Széchenyi István alakját formázó kisplasztikai alkotás

Széchenyi-díjasok Az elismerést először 1990-ben ítélték oda, akkor hét egyéni díjazott, köztük Nyíri Tamás teológus és Harmatta János nyelvész, klasszika-filológus mellett két kollektíva kapta meg a kitüntetést, és 12 posztumusz díjat is odaítéltek Bibó István jogásznak, társadalomtudósnak, Győrffy Barna biológusnak, Hajnal István történésznek, Jendrassik György mérnök-feltalálónak, Johan Béla orvosnak, Kerényi Károly klasszika-filológusnak, Mándy György biológusnak, Náray-Szabó István vegyésznek, Papp Simon geológusnak, Sántha Kálmán orvosnak, Szabó István történésznek és Varga István közgazdásznak. A Széchenyi-díjnak két fokozata van: a nagydíj és a díj. A csak egyéni teljesítményért adományozható nagydíjat eddig hétszer ítélték oda: 1995-ben Kosáry Domokos történésznek, 2008-ban Lovász László matematikusnak, 2011-ben az Egyesült Államokban élő, Nobel-díjas Oláh György kémikusnak, 2012-ben Vizi E. Szilveszter agykutatónak, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökének, 2014-ben az Egyesült Államokban élő John Lukacs történésznek, 2021-ben Dávid Katalin művészettörténésznek és 2025-ben Maróth Miklós klasszika-filológusnak.

A Széchenyi-díjjal járó jutalom

A Széchenyi-díjjal kezdetben pénzjutalom és egy Széchenyi arcképét ábrázoló jelvény járt. A kitüntetettek 2000 óta az okirat, a jutalom és a jelvény mellett egy Széchenyi István alakját formázó kisplasztikai alkotást vehetnek át. A 89 milliméter magas, bronzból készült, aranyozott emlékszobor talapzata 255 milliméter magas, 40 milliméter átmérőjű, rézből készült henger, amelynek a szobrot tartó felső része aranyozott, az alsó, oklevéltartó része ezüstözött. A díjjal járó adó- és illetékmentes jutalom összege 2013-tól a bérből és fizetésből élők előző évi (a Központi Statisztikai Hivatal által számított), országos szintű nettó nominál átlagkeresetének hatszorosa ötvenezer, illetve százezer forintra való felkerekítéssel. A nagydíjjal járó jutalom a díj összegének kétszerese, megosztott díj esetében a kitüntetettek személyenként a díjjal járó összeg felére jogosultak.