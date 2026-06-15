Az izraeli hadsereg korlátlan ideig marad Libanonban, Szíriában és Gázában

Donald Trump közbenjárt annak érdekében, hogy Irán ne válaszoljon a bejrúti bombázásra újabb, Izrael ellen irányuló ballisztikus rakétákkal. A The Wall Street Journalnak nyilatkozva Trump megismételte Netanjahu elleni korábbi éles bírálatát a Dahíjában végrehajtott izraeli támadás miatt.

Bibinek nem kellett volna ezt megtennie. Egyáltalán nem tetszett. Két kis rakétát lőttek ki, és messze elhibázták a célpontjukat. Erre visszalőnek, aztán ő is visszalő, és ez az egész soha nem ér véget a Közel-Keleten

– mondta Trump, aki szerint Netanjahu támogatja az Iránnal kötendő megállapodást.

Bibi rendben van ezzel. Miért jó ez Bibinek? Mert Irán semmilyen körülmények között sem juthat atomfegyverhez

– mondta az amerikai elnök, aki a The New York Timesnak adott interjújában is bírálta Netanjahut.

Nagyon nehéz ember

– mondta róla, és hozzátette, hogy az izraeli támadások majdnem meghiúsították az Iránnal kötendő megállapodást.

Őszintén szólva nagyon hálásnak kellene lennie nekünk azért, amit tettünk. Mert ha Iránnak atomfegyvere lenne, Izrael két óráig sem létezne

– tette hozzá Donald Trump.

A Dahíja elleni vasárnapi izraeli támadás a tárgyalások összeomlásával fenyegetett, ezért felgyorsították a végleges szöveg kidolgozását, amely további engedményeket biztosított Iránnak annak fejében, hogy lemondjon a vasárnapról hétfőre virradó éjszakára tervezett Izrael elleni támadásokról.

Az iráni külügyminiszter-helyettes szerint Irán egyik feltétele a bejrúti bombázásra adott rakétaválasz elmaradásáért Izrael dél-libanoni kivonulása volt, ezt a feltételt azonban Izrael teljes mértékben elutasítja.

Ne legyen több izraeli támadás Libanon területén sehol, de ne legyen több támadás Izrael ellen sem semmilyen más fél részéről, beleértve a (libanoni síita) Hezbollahot is. Ez egy hosszú és szép béke kezdete lehetne – ne tegyük tönkre!

– írta az amerikai elnök a Dahíja elleni csapást követően a Truth Social közösségi oldalon.

