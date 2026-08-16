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Akciófilm lett a paksi fenékküszöbből – Magyar Péter ezúttal is maga akarja játszani a főhőst

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Helikopterek, betonkockák, hajó, munkavédelmi sisak és élő közvetítés – Magyar Péter látványos politikai produkcióvá alakította a paksi fenékküszöb építését. Miközben korábban az ellenzéki és liberális sajtó Orbán Viktor válsághelyszíneken való megjelenését sokszor politikai színjátékként gúnyolta, most ugyanez a közeg lelkesen elemzi és dicséri a Tisza elnökének kommunikációs bravúrját.

Gábor Márton
2026. 08. 16. 11:31
Magyar Péter a vízen is jár, trükkös, fotósoknak szánt akciókra is jutott ideje a miniszterelnöknek Paksnál Forrás: Facebook
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Az Orbán Viktorhoz kötődő gumicsizmás, gáton készült képek hosszú időn át az ellenzéki politikai humor és gúny tárgyát képezték. 

Az árvízi védekezésben való személyes részvétel mögött sokan akkor is elsősorban politikai kommunikációt kerestek.

Most ugyanez a kommunikációs logika már egészen más megítélés alá esik. Magyar Péter sisakban, hajón állva, a munkálatokat élőben kommentálva jelenik meg, és a balliberális sajtó egy része nemhogy kifogásolja ezt, hanem kommunikációs újításként, politikai innovációként és akciófilmként elemzi.

 

A Facebook-kormányzás új értelmet nyert

Különösen pikáns, hogy Magyar Péter politikai ellenfelei éppen azt vetik a Tisza elnökének szemére, amit ő maga tudatosan épít tovább: a Facebook-kormányzást. Magyar szombatra az ellenzéki pártelnököket és a sajtó képviselőit is Paksra hívta. Vagyis a saját akciófilmjéhez nemcsak statisztákat, hanem ellenfeleket és további közvetítőket is keresett.

Orbán Viktor, Semjén Zsolt és Toroczkai László nem ment el. Indoklásuk szerint nem kívántak biodíszletként asszisztálni Magyar Péter „Facebook-kormányzásához”.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője éppen ezt a jelenséget bírálta. Mint írta, a Paks környéki egyeztetésen készült egyik kép kapcsán különösen abszurdnak tartja, hogy egy energetikai válság közepén ilyen módon próbálják megjeleníteni a politikai szereplőt.

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– sorolta a kép jellemzőit, hozzátéve, hogy mindez egy olyan időszakban történik, amikor a családoktól azt várják, hogy korlátozzák megszokott életmódjukat. Dömötör szerint önmagában is abszurd, hogy bárkitől elvárják, hogy csatlakozzon ehhez a „nárcisztikus futamhoz”.

A fideszes politikus szerint minden olyan „bohózat”, amelyből Orbán Viktor kimarad, csak látványosabbá teszi a különbséget egy egész korszakot meghatározó politikus és egy olyan ember között, aki egyre kevésbé tud mit kezdeni azzal, hogy immár egyedül van a felelősség színpadán.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök mint a paksi fenékküszöb akciófilm főszereplője (Forrás: Facebook/Péter Magyar)

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