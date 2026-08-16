Save Europe Act: európai összefogás a migráció megállításáért – Orbán Viktor is az aláírók között

A névsorban több európai parlamenti képviselő és jobboldali politikus is feltűnik, köztük az olasz Roberto Vannacci, az osztrák Petra Steger, a szlovák Milan Uhrík, a szlovén Branko Grims, a belga Filip Dewinter és Barbara Bonte, valamint a portugál Chega politikusa, Pedro Pinto Faria.

A támogatók között nemcsak politikusok, hanem közéleti szereplők és aktivisták is vannak. A honlap például Eric Zemmour, Jack Posobiec, Benny Johnson, Jean-Yves Le Gallou, Tom Van Grieken, Naomi Seibt és Götz Kubitschek nevét is felsorolja.

Több mint félmillió aláírás

A kampány honlapján jelenleg csaknem 700 ezer aláírás szerepel az egymilliós célból. A szervezők szerint a támogatók száma folyamatosan növekszik. Magyarország különösen erősen szerepelt a korábbi országos bontásokban. Június közepén több mint húszezer magyarországi aláírót tartottak nyilván, amivel hazánk az abszolút számok alapján a hetedik helyen állt.

Lakosságarányosan Magyarország a legerősebb támogatói országok között volt.

Ez azért is figyelemre méltó, mert a migráció kérdése az elmúlt évtizedben a magyar közélet egyik meghatározó témájává vált. Az Orbán-kormányok 2015 óta következetesen ellenezték az illegális bevándorlást és a kötelező uniós kvótákat, így a Save Europe Act több ponton is olyan álláspontokat képvisel, amelyek Magyarországon már régóta jelen vannak a politikai vitákban.

Brüsszel azonban elutasította

A kezdeményezés történetének fontos fordulópontja, hogy az Európai Bizottság júliusban megtagadta a Save Europe Act hivatalos európai polgári kezdeményezésként (ECI) történő nyilvántartásba vételét. Brüsszel szerint a javaslat jogi problémákat vet fel, mivel a bevándorlás korlátozását és az emberek visszaküldését etnikai, illetve származási szempontokhoz kötné.

Ez azért lényeges, mert egy hivatalosan nyilvántartásba vett európai polgári kezdeményezésnek legalább egymillió ellenőrzött aláírást kell összegyűjtenie legalább hét uniós tagállamból ahhoz, hogy az Európai Bizottságnak hivatalosan foglalkoznia kelljen vele.

A Bizottság azonban nem regisztrálta a kezdeményezést, így az aláírások jelenlegi formájukban nem egy hivatalos ECI eljárás részei.

A szervezők nem fogadták el a döntést, és jogi úton kívánják megtámadni azt. Martin Sellner szerint a Bizottság döntése nem lezárta, hanem éppen felgyorsította a kampányt. A kezdeményezés támogatói Brüsszel elutasítását annak bizonyítékaként értelmezik, hogy az uniós intézmények nem kívánnak érdemben foglalkozni az európai választók migrációval kapcsolatos aggodalmaival.