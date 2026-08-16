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Veszélybe kerülhet a közmédia híradójának augusztus 20-i újraindulása

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Információink szerint komoly személyzeti problémák nehezítik a közmédia megújított hírszolgáltatásának tervezett indulását. Miközben a teljes hírszolgáltatás visszaállítását augusztus második felére, a tervek szerint akár augusztus 20-ra időzítették, a szükséges stáb egyelőre nem áll rendelkezésre. Úgy tudjuk, több korábbi munkatársat már nem engednek be az épületbe, az újonnan felálló csapatból pedig jelentős számú munkatárs hiányzik.

Gábor Márton
2026. 08. 16. 13:43
közmédia
Fotó: Havran Zoltán
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Magyar Péter keze messzire elér

A toborzást, főleg vezető pozíciókra nagyban nehezíti, hogy Magyar Péter kézi vezérlés alatt tartja az MTVA-t. Két hete, mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, bejelentették, hogy új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 Híradó augusztus második felében, Hajdú Gábor főszerkesztőként, a képernyőre pedig több mint tíz év után visszatér Borsa Miklós.

A hírről a Telex is beszámolt, amelyre Magyar Péter miniszterelnök is reagált, kommentben annyit írt: 

Nem hinném...

A MTVA ezután közleményt adott ki, hogy a két frissen szerződött szakembertől mégis azonnal megválik. A döntést azzal indokolták: „A megújuló közmédia hírszolgáltatásának a társadalom bizalmát vissza kell állítania. A közmédia arra törekszik, hogy az átmeneti időszak alatt is olyan médiát teremtsen, ami a társadalmi igényeknek is megfelel.”

 


 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)

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