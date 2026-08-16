Veszélybe kerülhet a közmédia híradójának augusztus 20-i újraindulása

Magyar Péter keze messzire elér

A toborzást, főleg vezető pozíciókra nagyban nehezíti, hogy Magyar Péter kézi vezérlés alatt tartja az MTVA-t. Két hete, mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, bejelentették, hogy új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 Híradó augusztus második felében, Hajdú Gábor főszerkesztőként, a képernyőre pedig több mint tíz év után visszatér Borsa Miklós.

A hírről a Telex is beszámolt, amelyre Magyar Péter miniszterelnök is reagált, kommentben annyit írt:

Nem hinném...

A MTVA ezután közleményt adott ki, hogy a két frissen szerződött szakembertől mégis azonnal megválik. A döntést azzal indokolták: „A megújuló közmédia hírszolgáltatásának a társadalom bizalmát vissza kell állítania. A közmédia arra törekszik, hogy az átmeneti időszak alatt is olyan médiát teremtsen, ami a társadalmi igényeknek is megfelel.”



