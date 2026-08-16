Véletlenül rakétára ült az Nvidia, most izgulhat, le ne pottyanjon

Repül a SpaceX egyik rakétája. Ki tudja, hol áll meg (Fotó: Manuel Mazzanti / NurPhoto/AFP)

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója rendszeresen tagadja, hogy a befektetések mesterségesen pumpálnák a saját eladásaikat, és augusztus elején egy hatszereplős, 500 milliárd dolláros finanszírozási keretmegállapodással próbálta eloszlatni a gyanút. A Wall Street fogadtatása vegyes volt: míg a Bank of America elemzője a körkörösségi vádaktól való elfordulásként értékelte a lépést, mások – köztük a Bernstein és a Global X szakértői – továbbra is a vevőfinanszírozás elmélyülését látják benne. A bejelentés napján az Nvidia árfolyama 2,86 százalékot esett.

A jövőt árazzák, nem a jelent

A SpaceX ráadásul tipikusan olyan tőzsdei papír, amelynek árfolyamát nem a jelenlegi teljesítmény, hanem a be nem váltott jövőbeli tervek mozgatják. A cég 2025-ben 4,9 milliárd dolláros nettó veszteséget termelt, miközben az IPO-n 1,75 ezer milliárd dolláros értékeltséget kapott – ez a 2026-ra várt árbevétel csaknem hetvenszerese, ami még a technológiai szektor mércéjével is szélsőséges szorzó. A Goldman Sachs szerint a SpaceX 2030-ra 474 milliárd dolláros árbevételt érhet el, ebből 322 milliárdot kellene az orbitális AI-számítási kapacitásból hoznia,

vagyis a cég értékének döntő része egy még nem is létező üzletágra épül.

Ez a fajta „mindig induló, de folyamatosan csúszó” növekedési narratíva a SpaceX történetének visszatérő mintázata. Az Artemis–3 holdraszállás dátuma 2027-ről 2028-ra tolódott a Starship fejlesztési nehézségei miatt, a Version 3 Super Heavy hajtómű pedig már a tesztek során meghibásodott. Musk maga is csak 50 százalékra teszi az esélyét annak, hogy az idei Mars-ablakban tervezett öt pilóta nélküli Starship-küldetés időben elindul.

A SpaceX 2011 óta minden egyes Mars-határidejét elmulasztotta, a nyilvános ígéretek átlagosan több mint három évet csúsznak, a vállalások mintegy 70 százaléka legalább egy évet késik.

Július közepén egy újabb Starship-tesztrepülés elhalasztása önmagában 4,4 százalékos árfolyamesést és Musk vagyonának 45,3 milliárd dolláros egynapos zsugorodását okozta.