Újabb részletek a lengyel busztragédiáról: sok sérült állapota válságos

A tájékoztatás szerint egyiküket vasárnap meg is operálják. A debreceni intézmény mellett Egerben és Nyíregyházán is fogadnak sérülteket. A lengyel busz utasai egy zarándokútról tartottak hazafelé. Nemzetközi beszámolók szerint a csoport Bosznia-Hercegovinából, a međugorjei zarándokhelyről indult vissza Lengyelországba.

A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. A korai információk szerint felmerült, hogy a sofőr elaludhatott a volánnál, a rendőrség pedig őrizetbe vette a jármű vezetőjét. A végleges okokat azonban a vizsgálatnak kell feltárnia.

A magyar hatóságok a mentési és egészségügyi feladatok mellett a baleset körülményeinek tisztázásán is dolgoznak, miközben a lengyel nagykövetség folyamatosan intézi az érintett állampolgárok és hozzátartozóik ügyeit.

Orbán Anita részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak és hozzátartozóinak, valamint a lengyel külügyminiszternek is. Egyúttal megköszönte a mentők, a tűzoltók, a rendőrök, a katasztrófavédelem, az egészségügyi dolgozók, valamint a külügyi és konzuli szolgálat munkatársainak megfeszített munkáját.