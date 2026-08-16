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Újabb részletek a lengyel busztragédiáról: sok sérült állapota válságos

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Tizenkét ember vesztette életét, további tíz sérült állapota kritikus a vasárnap hajnalban, az M3-as autópályán történt súlyos buszbalesetben. A lengyel felségjelzésű autóbuszon 59-en utaztak, a sérülteket több magyarországi kórházban látják el. A miskolci intézmény most közölte a hozzájuk szállított betegek állapotát.

Gábor Márton
2026. 08. 16. 14:16
Fotó: Tóth Balázs/HEOL.hu
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A tájékoztatás szerint egyiküket vasárnap meg is operálják. A debreceni intézmény mellett Egerben és Nyíregyházán is fogadnak sérülteket. A lengyel busz utasai egy zarándokútról tartottak hazafelé. Nemzetközi beszámolók szerint a csoport Bosznia-Hercegovinából, a međugorjei zarándokhelyről indult vissza Lengyelországba.

A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. A korai információk szerint felmerült, hogy a sofőr elaludhatott a volánnál, a rendőrség pedig őrizetbe vette a jármű vezetőjét. A végleges okokat azonban a vizsgálatnak kell feltárnia.

A magyar hatóságok a mentési és egészségügyi feladatok mellett a baleset körülményeinek tisztázásán is dolgoznak, miközben a lengyel nagykövetség folyamatosan intézi az érintett állampolgárok és hozzátartozóik ügyeit.

Orbán Anita részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak és hozzátartozóinak, valamint a lengyel külügyminiszternek is. Egyúttal megköszönte a mentők, a tűzoltók, a rendőrök, a katasztrófavédelem, az egészségügyi dolgozók, valamint a külügyi és konzuli szolgálat munkatársainak megfeszített munkáját.

Borítókép: A balesetet szenvedett busz (Fotó: Tóth Balázs/HEOL.hu)

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