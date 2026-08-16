Bakonyi Péter: A közmédia nem lehet politikai zsákmány

Megválasztása esetén egyik legfontosabb feladatának a közmédia korszerűsítését tekintené. Szerinte ehhez ki kell lépni a hagyományos televíziós és rádiós keretek közül: a fiatalokat nem a klasszikus közmédia felületeire kell visszacsábítani, hanem a közmédiának kell elérnie őket azokon a platformokon, ahol valóban jelen vannak – a streamingben, a YouTube-on, a podcastokban és a közösségi médiában. Úgy véli, a jövő kisebb, gyorsabb, rugalmasabb és professzionálisabb tartalomgyártást kíván, kevesebb óriási apparátussal és több, a mai médiafogyasztási szokásokhoz igazodó formátummal. Emellett erősítené a vidéki és a határon túli magyar közösségek jelenlétét is. Bakonyi Péter végül azt is hangsúlyozta, hogy nem újabb politikai fordulatra, hanem szakmailag megalapozott korszakváltásra van szükség, amely szakít a magyar médiapolitikát régóta jellemző „bosszú- és ellenbosszú-logikával”.