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Bakonyi Péter: A közmédia nem lehet politikai zsákmány

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Új szereplő jelenik meg a magyar közmédia irányításában: a Független Közmédia Testületbe a parlamenti pártok mellett szakmai szervezetek is jelölhetnek tagokat. A konzervatív Magyar Nemzeti Médiaszövetség Bakonyi Pétert indítja, aki lapunknak elmondta, milyen közmédiát képzel el, és min változtatna, ha bekerülne a kilenctagú testületbe.

Kárpáti András
2026. 08. 16. 6:10
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Megválasztása esetén egyik legfontosabb feladatának a közmédia korszerűsítését tekintené. Szerinte ehhez ki kell lépni a hagyományos televíziós és rádiós keretek közül: a fiatalokat nem a klasszikus közmédia felületeire kell visszacsábítani, hanem a közmédiának kell elérnie őket azokon a platformokon, ahol valóban jelen vannak – a streamingben, a YouTube-on, a podcastokban és a közösségi médiában. Úgy véli, a jövő kisebb, gyorsabb, rugalmasabb és professzionálisabb tartalomgyártást kíván, kevesebb óriási apparátussal és több, a mai médiafogyasztási szokásokhoz igazodó formátummal. Emellett erősítené a vidéki és a határon túli magyar közösségek jelenlétét is. Bakonyi Péter végül azt is hangsúlyozta, hogy nem újabb politikai fordulatra, hanem szakmailag megalapozott korszakváltásra van szükség, amely szakít a magyar médiapolitikát régóta jellemző „bosszú- és ellenbosszú-logikával”.

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