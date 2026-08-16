Donald Trump csak legyintett a FIFA-botrányra

A bojkottban sincs egység

A világ (labdarúgása) ebben a kérdésben is megosztott. Az afrikai országok közül egyetlenegy sem volt, amely támadta volna Infantino tervét. Naná, hogy nem, amikor az ottani szövetségek elnökeinek szeme előtt már peregtek a zöldhasú bankók!

A dél-amerikai kontinens országai is hallgattak, a vb-ezüstérmes Argentína kiállt Infantino mellett, mondván: jól van ez így.

Ázsia már megosztottabb volt, Észak- és Közép-Amerika pedig szintén felsorakozott a fő lázadó Európa mögé, igaz, nem egységesen. Mexikó ugyanis közölte, hogy semmiféle bojkottban nem óhajt részt venni, ellenben nagyon várja azt az sms-t, amely a FIFA bankszámlájáról jövő átutalás ­miatt csilingel.

Infantino össze-vissza beszélt

Ami ennél sokkal lényegesebb: Gianni Infantino nem mondott le. Miért is tette volna? Bűnbánó Magdolnaként viselkedve vonta vissza a tervet, majd egy odavetett félmondattal ígérte meg az őt támogató Marokkónak, hogy a 2030-as világbajnokság döntőjét Casablanca rendezheti meg. Az, hogy ezen a vb-n a spanyolok és a portugálok is társrendezők lesznek, Infantino figyelmen kívül hagyta, amúgy is, akik ellene lázadnak, azok ne ácsingózzanak holmi vb-aranymeccs megrendezésére.

Javier Tebas, a spanyol liga elnöke, az Infantino elleni támadás egyik vezére - Fotó: GONGORA / NurPhoto

Az Infantino elleni támadás egyik vezénylő tábornoka az a spanyol Javier Tebas, aki a La Liga elnöke, s aki szerint az elnök ideje régen lejárt. Szóval csak csendesebben, Spanyolország. A portugál Luis Figo is alaposan nekirontott a FIFA elnökének. Lehet, hogy ez is nagy hiba volt.

Talonból előhúzott kártyákkal támadtak az angolok

Közben az angol sajtó elővette azokat a kártyákat, amelyeket jobb lett volna talonban tartani. Mert lássuk be, nem túl jó dolog, ha ez a történet oda kanyarodik el, hogy másfél évtizeddel ezelőtt Gianni Infantino állítólagos volt szeretőjének mennyi lelépési pénzt fizetett ki az UEFA. Hol vagyunk már Martyn Ziegler komoly, tényfeltáró és valóban döbbenetes hatású cikkétől? Ami pedig ennek az ügynek a magyar szálát illeti: az MLSZ is a bölcs hallgatás mellett tette le a voksát. Mivel az UEFA bojkottjában az 55 európai ország mindegyike részt vett, ebből a magyar szövetség sem maradhatott ki. Ennél többet azonban nem tett (eddig) a Csányi Sándor vezette testület. Csodálkozunk? Csányi a FIFA egyik alelnöke. Igaz, egy másik alelnök, az Angol Labdarúgó-szövetség elnöke, Debbie Hewitt sokkal keményebben viselkedett, hiszen ő volt az UEFA-bojkott egyik fő kezdeményezője.