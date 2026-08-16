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Donald Trump csak legyintett a FIFA-botrányra

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Amikor Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke és Donald Trump, az Egyesült Államok első embere július 19-én együtt integettek a világbajnok spanyol válogatott társaságában, a svájci sportvezető joggal érezhette magát a világ urának. Az ezt követő napok azonban rémálommal érhettek fel Infantinónak, aki már a vb ideje alatt is a legnagyobb titokban tartott, s általa kifundált ördögi terv megvalósítására gondolt. Mit gondol erről Donald Trump? Ez is kiderül írásunkból.

Lantos Gábor
2026. 08. 16. 6:00
Gianni Infantino (balra) és Donald Trump. Barátok közt Fotó: EVRIM AYDIN Forrás: ANADOLU
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A bojkottban sincs egység

A világ (labdarúgása) ebben a kérdésben is megosztott. Az afrikai országok közül egyetlenegy sem volt, amely támadta volna Infantino tervét. Naná, hogy nem, amikor az ottani szövetségek elnökeinek szeme előtt már peregtek a zöldhasú bankók! 

A dél-amerikai kontinens országai is hallgattak, a vb-ezüstérmes Argentína kiállt Infantino mellett, mondván: jól van ez így.

Ázsia már megosztottabb volt, Észak- és Közép-Amerika pedig szintén felsorakozott a fő lázadó Európa mögé, igaz, nem egységesen. Mexikó ugyanis közölte, hogy semmiféle bojkottban nem óhajt részt venni, ellenben nagyon várja azt az sms-t, amely a FIFA bankszámlájáról jövő átutalás ­miatt csilingel.

Infantino össze-vissza beszélt

Ami ennél sokkal lényegesebb: Gianni Infantino nem mondott le. Miért is tette volna? Bűnbánó Magdolnaként viselkedve vonta vissza a tervet, majd egy odavetett félmondattal ígérte meg az őt támogató Marokkónak, hogy a 2030-as világbajnokság döntőjét Casablanca rendezheti meg. Az, hogy ezen a vb-n a spanyolok és a portugálok is társrendezők lesznek, Infantino figyelmen kívül hagyta, amúgy is, akik ellene lázadnak, azok ne ácsingózzanak holmi vb-aranymeccs megrendezésére. 

Javier Tebas, president of La Liga, during the La Liga EA Sports 2025/26 ''El Clasico'' match between FC Barcelona and Real Madrid at Spotify Camp Nou Stadium in May 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Gongora/NurPhoto) (Photo by Gongora / NurPhoto via AFP)
Javier Tebas, a spanyol liga elnöke, az Infantino elleni támadás egyik vezére - Fotó: GONGORA / NurPhoto

Az Infantino elleni támadás egyik vezénylő tábornoka az a spanyol Javier Tebas, aki a La Liga elnöke, s aki szerint az elnök ideje régen lejárt. Szóval csak csendesebben, Spanyolország. A portugál Luis Figo is alaposan nekirontott a FIFA elnökének. Lehet, hogy ez is nagy hiba volt.

Talonból előhúzott kártyákkal támadtak az angolok

Közben az angol sajtó elővette azokat a kártyákat, amelyeket jobb lett volna talonban tartani. Mert lássuk be, nem túl jó dolog, ha ez a történet oda kanyarodik el, hogy másfél évtizeddel ezelőtt Gianni Infantino állítólagos volt szeretőjének mennyi lelépési pénzt fizetett ki az UEFA. Hol vagyunk már Martyn Ziegler komoly, tényfeltáró és valóban döbbenetes hatású cikkétől? Ami pedig ennek az ügynek a magyar szálát illeti: az MLSZ is a bölcs hallgatás mellett tette le a voksát. Mivel az UEFA bojkottjában az 55 európai ország mindegyike részt vett, ebből a magyar szövetség sem maradhatott ki. Ennél többet azonban nem tett (eddig) a Csányi Sándor vezette testület. Csodálkozunk? Csányi a FIFA egyik alelnöke. Igaz, egy másik alelnök, az Angol Labdarúgó-szövetség elnöke, Debbie Hewitt sokkal keményebben viselkedett, hiszen ő volt az UEFA-bojkott egyik fő kezdeményezője.

Hiba lenne kierőszakolni Infantino távozását?

Augusztus 11-én váratlannak aligha nevezhető fordulat történt. Az ügyben eddig hallgató és magát nem exponáló amerikai elnök, Donald Trump saját médiafelületén a következő bejegyzést tette közzé: 

Ő [Gianni Infantino] fantasztikus, hiszen éppen a valaha rendezett legsikeresebb világbajnokságot vezette.

Ha ő távozik, az soha többé nem lesz olyan sikeres vagy jövedelmező!” – írta saját közösségi médiás felületén, a Truth Socialön. Hogy ez az üzenet mennyire lesz erős, hogy a világ ma még lázadó futballszövetségei csigaként viselkedve húzódnak vissza saját házaikba, az az előttünk álló napok történése lesz. Az viszont biztos, hogy hosszú távon nem lehet fenntartani azt az inváziót, amelyet egyes európai lapok és sportvezetők elkezdtek. Gianni Infantino esetében is nagyon igaz a mondás: aki időt nyer, életet nyer. Vagy újabb négy évet a FIFA élén.

 

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