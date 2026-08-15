Mohamed Szalah a Fradi ellen hangolt, felemásan mutatkozott be Törökországban
Nagy nap volt a mai a török futballban: Mohamed Szalah debütált a Trabzonspor csapatában. A Liverpool távozó egyiptomi klasszisa nem lehetett teljesen elégedett, mert a Kasimpasa elleni idegenbeli meccsen be kellett érnie az 1-1-gyel a török bajnokság első fordulójában. Szalah csereként állt be, lendületesen játszott, de nagy helyzetet is kihagyott. Hazai pályán jövő héten a Fradi ellen mutatkozhat be.
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