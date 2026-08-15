Holtan találták a professzort, akit többen szélhámosnak tartottak

Röviddel ezután Arday a Good Law Projecten keresztül kiadta saját nyilatkozatát, amelyben bejelentette, hogy azonnali hatállyal lemond. „Sajnos a kinevezésem óta eltelt éveket a nyilvános bírálatok és a személyes támadások szüntelenül jellemezték. Bár a kritika az akadémiai élet elkerülhetetlen része, amit megtapasztaltam, az messze túlmutatott a tudományos nézeteltéréseken. A szüntelen vádaskodások, találgatások és nyilvános kommentárok mélyen megviseltek engem és szeretteimet is” – írta Arday, és hozzátette „megpróbáltam folytatni, mert mélyen hiszek a felsőoktatás értékeiben, a szigorú tudományos munkában és az egyetemek átalakító erejében. A diákjaim, a kollégáim és számtalan ember miatt próbálkoztam, akik üzentek nekem, hogy az utam reményt adott nekik is. De eljön a pont, amikor a személyes áldozat túl nagy lesz.”

Borítókép: A Cambridge-i Egyetem (Fotó: AFP)