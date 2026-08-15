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Spanyolországünnepkeresztény

A szocialisták több száz éves keresztény hagyományt törnek ketté

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A spanyolországi Albanchez de Mágina város szocialista képviselői függetlenítették a város több száz éves ünnepségét védőszentjük napjától. A város lakói szerint ez keresztény hitük elleni támadás.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 08. 15. 12:44
Illusztráció Fotó: TIZIANA FABI Forrás: AFP
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A Néppárt hangsúlyozta, hogy minden szükséges dolgot megtesznek, és minden ajtón kopogtatnak annak érdekében, hogy a PSOE „ne vegye el hagyományainkat és ne tapossa el hitünket”.

A spanyol ABC újság arról számol be , hogy a helyi Albanchez de Mágina lakosai tüntettek a szocialista tanácsosok legutóbbi intézkedései ellen.

Az újság szerint a városban nemrégiben megalakult egy körülbelül 350 tagú polgári csoport azzal a kifejezett céllal, hogy fenntartsák városuk hagyományait. A csoport elítélte, hogy a szocialista tanácsosok egyoldalúan változtattak az ünnepségek menetén az elmúlt évben folytatott számos megbeszélés ellenére. Egy másik helyi polgári csoport állítólag egy indítványt készít elő az ünnep megváltoztatásának hatályon kívül helyezésére.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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