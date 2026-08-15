A szocialisták több száz éves keresztény hagyományt törnek ketté

A Néppárt hangsúlyozta, hogy minden szükséges dolgot megtesznek, és minden ajtón kopogtatnak annak érdekében, hogy a PSOE „ne vegye el hagyományainkat és ne tapossa el hitünket”.

A spanyol ABC újság arról számol be , hogy a helyi Albanchez de Mágina lakosai tüntettek a szocialista tanácsosok legutóbbi intézkedései ellen.

🇪🇸 Albanchez de Mágina | 🔴 El PSOE carga contra la religión en un pequeño pueblo de Jaén: Cambian la fecha de las fiestas patronales de Albanchez de Mágina para, según los vecinos, «desligarlas de la fe cristiana». pic.twitter.com/8J1i9Ec3yh — 𝐄𝐥𝐈𝐦𝐩𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 (@ElImperialEsp) August 13, 2026

Az újság szerint a városban nemrégiben megalakult egy körülbelül 350 tagú polgári csoport azzal a kifejezett céllal, hogy fenntartsák városuk hagyományait. A csoport elítélte, hogy a szocialista tanácsosok egyoldalúan változtattak az ünnepségek menetén az elmúlt évben folytatott számos megbeszélés ellenére. Egy másik helyi polgári csoport állítólag egy indítványt készít elő az ünnep megváltoztatásának hatályon kívül helyezésére.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)