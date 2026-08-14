A medve nem játék, de a székelyföldiek szerint az elnök nem érti a helyzetet

* A másik a preventív kvóta, amely szerinte más célt szolgál, mert nem a problémás egyedek azonosításáról, hanem a túlszaporodott állomány szabályozásáról szól. „Ha valaki nem képes felfogni azt, hogy évek alatt megtriplázódott a medvepopuláció, és ez – ha nem állítjuk le – folytatódik, akkor teljesen rosszul közelít ehhez a kérdéshez” — mondta.

Tánczos Barna romániai miniszterelnök-helyettes. Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere szerint is felelőtlen döntés volt visszaküldeni a medveállomány szabályozását célzó törvényt.

Az államfő valószínűleg nem tudja elképzelni, mit jelent egy olyan településen élni, ahol a nap bármelyik percében találkozhatsz medvével a város szélén vagy akár a városon belül

— mondta az erdélyi magyar lapnak, példaként említve a csíksomlyói búcsúra is betévedő bocsos anyamedvét.

Hasonlóan látja a helyzetet Dávid Endre, Székelyudvarhely alpolgármestere is, aki azt mondta, a medvék jelenléte évről évre nagyobb gondot okoz városában és környékén. Elmondása szerint az idei évben jelentősen nőtt a riasztások száma, és különösen a párzási időszakban fordult elő, hogy egyetlen nap alatt két-három bejelentés is érkezett.

Borítókép: Medve Románia Kovászna megyéjében egy korábbi felvételen (Fotó: Andrei Pungovschi / AFP)