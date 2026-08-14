A medve nem játék, de a székelyföldiek szerint az elnök nem érti a helyzetet

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Forrás: Maszol.ro, MTI, Magyar Nemzet2026. 08. 14. 17:19
A bear waits for passing cars that might provide food, on September 29, 2023, on a road in Covasna, Romania. It was the unexpected sight that made cars stop on a winding forest road in central Romania -- a brown bear asleep, its head on its paws. In Roman
Fotó: Europress/AFP/Andrei Pungovschi
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* A másik a preventív kvóta, amely szerinte más célt szolgál, mert nem a problémás egyedek azonosításáról, hanem a túlszaporodott állomány szabályozásáról szól. „Ha valaki nem képes felfogni azt, hogy évek alatt megtriplázódott a medvepopuláció, és ez – ha nem állítjuk le – folytatódik, akkor teljesen rosszul közelít ehhez a kérdéshez” — mondta. 

BRUSSELS, BELGIUM - MAY 13: Romanian Finance Minister Barna Tanczos attends the Annual Economic and Financial Dialogue with European Union (EU) Regional Partners in Brussels, Belgium on May 13, 2025. Dursun Aydemir / Anadolu (Photo by Dursun Aydemir / Anadolu via AFP)
Tánczos Barna romániai miniszterelnök-helyettes. Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere szerint is felelőtlen döntés volt visszaküldeni a medveállomány szabályozását célzó törvényt.

Az államfő valószínűleg nem tudja elképzelni, mit jelent egy olyan településen élni, ahol a nap bármelyik percében találkozhatsz medvével a város szélén vagy akár a városon belül 

— mondta az erdélyi magyar lapnak, példaként említve a csíksomlyói búcsúra is betévedő bocsos anyamedvét. 

Hasonlóan látja a helyzetet Dávid Endre, Székelyudvarhely alpolgármestere is, aki azt mondta, a medvék jelenléte évről évre nagyobb gondot okoz városában és környékén. Elmondása szerint az idei évben jelentősen nőtt a riasztások száma, és különösen a párzási időszakban fordult elő, hogy egyetlen nap alatt két-három bejelentés is érkezett. 

Borítókép: Medve Románia Kovászna megyéjében egy korábbi felvételen (Fotó: Andrei Pungovschi / AFP) 

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