Utcazene tölti meg élettel Keszthely belvárosát
Öt héten át zenével telnek meg a nyári esték Keszthely belvárosában. A Keszthelyi Belvárosi Vállalkozók Egyesülete által szervezett Utcazene Fesztivál összesen tizenöt estén kínál programot a sétálóutcában: kedden, szerdán és csütörtökönként különböző előadók és formációk lépnek közönség elé. A programsorozat augusztus 19-én zárul.
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