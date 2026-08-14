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Kátai-Németh Vilmos minisztériuma egy hónapja hallgat a gyalázkodó tábláról

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Miközben Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hivatalba lépésekor a transzparenciát és az átláthatóságot nevezte egyik legfontosabb feladatának, tárcája a Tűzfalcsoport beszámolója szerint több mint egy hónapja nem válaszol egy közérdekű adatigénylésre. A megkeresésből azt szerették volna megtudni, milyen engedélyek alapján, kinek a döntésére és mennyiért került az Orbán-kormányt támadó réztábla a minisztérium Dísz téri épületének falára. A kérdések azért is érdekesek, mert korábban egy KDNP-s képviselő sem kapott egyértelmű választ arra, hogy rendelkeztek-e a szükséges engedélyekkel.

Munkatársunktól
2026. 08. 14. 13:39
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Az ügy azért is érdekes, mert 

időközben Máthé Zsuzsa KDNP-s országgyűlési képviselő is hasonló kérdéseket tett fel a tárcának a parlamentben. Az írásbeli kérdésre Barna-Szabó Tímea államtitkár válaszolt. A Tűzfalcsoport szerint az államtitkár hosszasan bírálta az előző kormányt, arra azonban nem adott egyértelmű választ, hogy rendelkeztek-e a tábla elhelyezéséhez szükséges engedélyekkel. 

A KDNP ebből arra következtetett, hogy azok nem álltak rendelkezésre. Rétvári Bence, a párt frakcióvezetője a közösségi oldalán arról posztolt a minap, hogy Kátai-Némethéknek el kell távolítaniuk az engedély nélkül kitett táblát. 

A Tűzfalcsoporthoz forduló adatigénylő is hasonló következtetésre jutott a válasz elmaradásából: szerinte „elég nyilvánvaló, hogy a táblát egyszerűen kitették, mert jó ötletnek tűnt”. Az ügy tehát éppen arra az átláthatóságra vet árnyékot, amelyet Kátai-Németh Vilmos miniszteri munkája egyik legfontosabb alapelvének nevezett.

 

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