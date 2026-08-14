Kátai-Németh Vilmos minisztériuma egy hónapja hallgat a gyalázkodó tábláról

Az ügy azért is érdekes, mert

időközben Máthé Zsuzsa KDNP-s országgyűlési képviselő is hasonló kérdéseket tett fel a tárcának a parlamentben. Az írásbeli kérdésre Barna-Szabó Tímea államtitkár válaszolt. A Tűzfalcsoport szerint az államtitkár hosszasan bírálta az előző kormányt, arra azonban nem adott egyértelmű választ, hogy rendelkeztek-e a tábla elhelyezéséhez szükséges engedélyekkel.

A KDNP ebből arra következtetett, hogy azok nem álltak rendelkezésre. Rétvári Bence, a párt frakcióvezetője a közösségi oldalán arról posztolt a minap, hogy Kátai-Némethéknek el kell távolítaniuk az engedély nélkül kitett táblát.

A Tűzfalcsoporthoz forduló adatigénylő is hasonló következtetésre jutott a válasz elmaradásából: szerinte „elég nyilvánvaló, hogy a táblát egyszerűen kitették, mert jó ötletnek tűnt”. Az ügy tehát éppen arra az átláthatóságra vet árnyékot, amelyet Kátai-Németh Vilmos miniszteri munkája egyik legfontosabb alapelvének nevezett.